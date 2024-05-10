杭州西安撤限購 多家內房股價急升

【明報專訊】上月底（4月30日）中央政治局會議事隔8年首次再提統籌研究「消化存量房產」後，杭州市昨率先成首個跟進城市，相隔8年後全面撤銷樓市「限購」辣招及再鬆「限貸」，其後西安亦跟隨撤銷限購。
杭州、西安兩個新一線城市先後撤銷限購，刺激多家內房昨急升，世茂（0813）升33.33%，、花樣年（1777）升18.75%、合景泰富（1813）升16.39%、雅居樂（3383）升13.46%、旭輝（0884）升12.5%、融創中國（1918）亦升10%等。
分析：料各地政策跟進提速
是次杭州推7招救市，除明確撤銷限購，又提出優化公證搖號銷售措施，讓開發商自主銷售；提出加強住房信貸支持及優化積分落戶政策等。西安更進一步明確支持房地產企業、經紀機構、金融機構合作建立「以舊換新」購房模式，明確要求建立健全該市房地產融資協調機制，推動「白名單制度」常態化等。
國泰君安指繼北京、深圳、成都、杭州等核心一二線城市調整房地產政策，預期將形成強示範效應，帶動各地政策跟進提速，推動房地產市場走向企穩。杭州提優化公證搖號銷售措施，從房地產開發商視角來看，取消部分項目公證搖號要求，並自主銷售，有利於交易便利度提升，改善銷售效率。