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經濟

摩通報告：港金融環境有挑戰 法律體系等仍有優勢 加強內地連繫符合利益

【明報專訊】近期港股市場表現回勇，多家外資大行均指外資有重返港股市場趨勢，摩根大通發表題為「香港作為金融中心的前景」的經濟報告卻認為，香港金融環境有挑戰，原因既有高利率周期問題，也有內地經濟和地緣政治的結構因素。不過摩通認為，這些因素的變化趨勢，不一定會令本港情况進一步轉壞。該行認為，本港在法律體系、資本自由流動、與美元掛鈎等，較其他內地城市有優勢，本港仍會是領先人民幣離岸業務中心，加強與內地金融連繫符合本港利益。

摩通引述上月公布最新一期的全球金融中心指數，指香港金融中心競爭力下降突出，香港在營商環境、人力資源、基建、金融發展和聲譽5個競爭力大項，均跌出全球首5名，相較2018年在三甲之內。香港金融業表現也落後整體經濟，2022年和2023年，本港金融保險業GDP分別按年下跌2.6%和1.7%，去年佔本港GDP比重也較2020年下降1.1個百分點至19.6%（見圖）。

稱進一步轉壞幅度料有限

摩通認為，高利率是影響本港金融環境的周期因素。美國過去兩年加息5.25厘，聯繫匯率下港元利率需要跟隨美元上升，影響資產估值和投資活動，美國減息較原來預期推遲，意味香港近期仍將維持高利率。不過，雖然減息時間和幅度存在不確定性，高利率環境不太可能永遠存在。

結構因素方面，摩通認為或會有較長期的影響。內地企業佔香港股市總市值的七成以上，摩通估計至2026年至2030年，內地潛在經濟增長會降至年均3.6%，通縮和經濟增長放緩，影響企業獲利能力和估值，以至香港股市表現。不過認為，市場似乎已經消化上述負面因素，進一步轉壞幅度有限。

另摩通引述國際貨幣基金研究，指地緣政治與跨境資金配置有關，投資者通常會配置較少資金，在與本國關係較疏遠的地區。該行認為或可部分解釋為何香港資管落後全球同業，2022年本港AUM按年下跌14%，相對全球下跌10%。去年本港有1136間跨國企業設立區域總部，較2019年下降13.3%，摩通指外企漸漸將地區總部和業務遷出香港，減輕地緣政治風險的潛在損失。

《國安法》及23條立法 惹市場關注

摩通又稱，《國安法》和23條立法，引起市場關注對本港自身法律框架的影響。港府向市場保證法例只針對極少數危害國家安全人士，不會影響正常營商，摩通認為或需時間才能讓市場相信法例不會影響香港的普通法框架。 不過該行認為，地緣政治加劇緊張會有助香港成為內地企業更安全、更受歡迎的上市地點。另外去年居港的美國公民數量已回升至約疫前水平，或是出現轉機信號。

摩通總結認為，香港作為單獨關稅區、稅制有利營商、港元與美元掛鈎，有助成為國際金融和貿易中心，本港亦一直加強金融基礎設施，近期亦有推出計劃吸引人才。另外，內地經濟增速雖然放緩，其經濟規模和金融服務需求依然龐大，仍為香港金融業提供有大量機會。

明報記者

相關字詞﹕國際金融中心 資產管理規模 美國減息 地緣政治 摩根大通 23條立法 國安法

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