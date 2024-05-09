瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌

林鎮鴻前周四接受彭博社訪問時表示，由於內地政府已出台不少提振舉措，故此他預期內房市場逐步復蘇，這亦是他連續3年看淡後，首次對行業看法變得積極；過去兩周內房藍籌華潤置地（1109）、中國海外（0688）及龍湖集團（0960）股價升幅介乎一成多至兩成多，記者本周二專訪林鎮鴻時以此打開話閘子，指他測市準確，他謙稱，其實有關觀點早於今年1月已在瑞銀研究報告中發表，至今亦未有改變，關鍵是他相信政府將支持樓價回穩。

林鎮鴻表示：「我覺得『房住不炒』框架仍然存在，但是目前政府有必要去穩住樓價，原因是2021年高位至今內地一線城市樓價普遍已跌近兩成（見圖），如果政府再不採取任何行動的話，樓價料繼續下跌，所以我認為有穩樓價的必要性。」

由於大部分內房股股價過去3年已大跌，反映很多壞消息，林鎮鴻分析，只要樓價逐步回穩，已可支持內房股股價大幅反彈。他亦補充一點，由於內地政府對不少新盤仍採取限價政策，因此由自由市場決定的二手樓價格較能反映實况，他所指的「樓價逐步回穩」是二手樓價。

政治局提「統籌研究消化存量房產」 料「去二手庫存」

林鎮鴻指出，過去兩周內房市場另一正面因素是上月30日召開的中共中央政治局會議首次提到「統籌研究消化存量房產」，他將此解讀為「去存量庫存」或「去二手庫存」，他認為此政策是針對現時二手樓市最需要解決的問題提出解決辦法，屬轉捩點，「過去3年內房除了一手樓銷情不理想外，另一個問題是早前已購入新樓的投資者在市場上拋售，令二手樓價跌幅不小，假如日後二手市場的庫存減少，對二手樓價的壓力便不會這麼大。」

至於內地政府如何在內房「去二手庫存」？林鎮鴻表示，內地已經有數十個地方政府公布內房「以舊換新」政策，例如河南省鄭州市住房保障和房地產管理局發布《鄭州市二手住房「賣舊換新、以舊換新」試點工作公告》，宣布鄭州城市發展集團旗下鄭州城發安居公司於上月20日開始收購500間二手房，而賣家須購買新建商品房，而且新住房價格不得低於擬出售二手房價格，該計劃於上月底已接獲300多宗申請，當中有228宗符合條件，反應熱烈。

政府買入二手房可轉保障房

林鎮鴻分析，內房「以舊換新」屬十分聰明的招數，可望一舉三得，同一時間解決二手樓庫存、一手樓庫存及保障房等3個問題。林鎮鴻指出：「第一個問題是二手樓庫存，由於業主可以把物業賣給政府，這消化了部分二手樓庫存，與此同時，這些賣家不可以賣樓給政府後便攞錢走人，而是需要去買新樓，而且亦要求新樓的價值高於出售給政府二手樓，即是說，這些業主屬額外拿錢出來換樓買新樓，屬加槓桿，這可紓緩新樓庫存此第二個問題；第三個問題是，政府近年一直希望增建保障房，而既然現時不少城市的私樓已供過於求，故其實不再需要興建那麼多保障房，由政府買入商品房後再轉為保障房，亦屬可取。」

上述內房「以舊換新」政策其中一個關鍵，是政府向原業主買入二手樓時，變相是政府在房地產市場投入更多資金，林鎮鴻認為，既然有新資金入市，內地樓價應該可以回穩，甚至是向上，至於具體成效如何，則要視乎投入資金的力度而定，林鎮鴻表示：「早前已有數十個地方政府已經公布內房『以舊換新』政策，而最大瓶頸位始終是錢從何來？但我相信上月底中共中央政治局會議後，已經制定政策基調，這些資金料可由中央政府提供，估計未來數周相關部委便公布具體政策。」

國際投資者觀望政策成果 現仍低配內房股

即使不少內房股股價過去兩周已明顯回升，但林鎮鴻認為，假如內房「以舊換新」政策成功落實，令樓價回穩，該板塊仍有30%至40%的上升空間。

林鎮鴻解釋，內房股股價經歷長達3年下跌周期後，即使近日由低位回升不少，但估值現時仍然很低；而且很多國際投資者認為，內地政府過去3年多次出招後，內房市場至今仍未復蘇，故他們目前對內房「以舊換新」政策普遍仍抱觀望態度，因此仍然低配內房股，這樣的話，假如日後「以舊換新」政策真的可以令樓價回穩，他們便有追貨空間，或引領股價開展另一波升浪。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]