明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
名人樓市論壇

香港地產

瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌

【明報專訊】瑞銀大中華房地產投資研究主管林鎮鴻2021年1月曾把恒大（3333）的投資評級下調至「沽售」 ，而在11個月後該昔日龍頭民企內房便發生債務違約，跟着多間內房亦跟隨賴債，整體內房市場也價量齊跌至今。作為3年前內房泡沫爆破前的「吹哨者」，林鎮鴻本周在專訪中表示，他現時已對內房股轉趨樂觀，原因是他相信樓價可望止跌，尤其是上月30日召開的中共中央政治局會議首次提到「統籌研究消化存量房產」，他憧憬中央將大規模支持內地居民向地方政府沽出現有物業後再在市場買入新物業（以下簡稱為內房「以舊換新」）。

林鎮鴻前周四接受彭博社訪問時表示，由於內地政府已出台不少提振舉措，故此他預期內房市場逐步復蘇，這亦是他連續3年看淡後，首次對行業看法變得積極；過去兩周內房藍籌華潤置地（1109）、中國海外（0688）及龍湖集團（0960）股價升幅介乎一成多至兩成多，記者本周二專訪林鎮鴻時以此打開話閘子，指他測市準確，他謙稱，其實有關觀點早於今年1月已在瑞銀研究報告中發表，至今亦未有改變，關鍵是他相信政府將支持樓價回穩。

林鎮鴻表示：「我覺得『房住不炒』框架仍然存在，但是目前政府有必要去穩住樓價，原因是2021年高位至今內地一線城市樓價普遍已跌近兩成（見圖），如果政府再不採取任何行動的話，樓價料繼續下跌，所以我認為有穩樓價的必要性。」

由於大部分內房股股價過去3年已大跌，反映很多壞消息，林鎮鴻分析，只要樓價逐步回穩，已可支持內房股股價大幅反彈。他亦補充一點，由於內地政府對不少新盤仍採取限價政策，因此由自由市場決定的二手樓價格較能反映實况，他所指的「樓價逐步回穩」是二手樓價。

政治局提「統籌研究消化存量房產」 料「去二手庫存」

林鎮鴻指出，過去兩周內房市場另一正面因素是上月30日召開的中共中央政治局會議首次提到「統籌研究消化存量房產」，他將此解讀為「去存量庫存」或「去二手庫存」，他認為此政策是針對現時二手樓市最需要解決的問題提出解決辦法，屬轉捩點，「過去3年內房除了一手樓銷情不理想外，另一個問題是早前已購入新樓的投資者在市場上拋售，令二手樓價跌幅不小，假如日後二手市場的庫存減少，對二手樓價的壓力便不會這麼大。」

至於內地政府如何在內房「去二手庫存」？林鎮鴻表示，內地已經有數十個地方政府公布內房「以舊換新」政策，例如河南省鄭州市住房保障和房地產管理局發布《鄭州市二手住房「賣舊換新、以舊換新」試點工作公告》，宣布鄭州城市發展集團旗下鄭州城發安居公司於上月20日開始收購500間二手房，而賣家須購買新建商品房，而且新住房價格不得低於擬出售二手房價格，該計劃於上月底已接獲300多宗申請，當中有228宗符合條件，反應熱烈。

政府買入二手房可轉保障房

林鎮鴻分析，內房「以舊換新」屬十分聰明的招數，可望一舉三得，同一時間解決二手樓庫存、一手樓庫存及保障房等3個問題。林鎮鴻指出：「第一個問題是二手樓庫存，由於業主可以把物業賣給政府，這消化了部分二手樓庫存，與此同時，這些賣家不可以賣樓給政府後便攞錢走人，而是需要去買新樓，而且亦要求新樓的價值高於出售給政府二手樓，即是說，這些業主屬額外拿錢出來換樓買新樓，屬加槓桿，這可紓緩新樓庫存此第二個問題；第三個問題是，政府近年一直希望增建保障房，而既然現時不少城市的私樓已供過於求，故其實不再需要興建那麼多保障房，由政府買入商品房後再轉為保障房，亦屬可取。」

上述內房「以舊換新」政策其中一個關鍵，是政府向原業主買入二手樓時，變相是政府在房地產市場投入更多資金，林鎮鴻認為，既然有新資金入市，內地樓價應該可以回穩，甚至是向上，至於具體成效如何，則要視乎投入資金的力度而定，林鎮鴻表示：「早前已有數十個地方政府已經公布內房『以舊換新』政策，而最大瓶頸位始終是錢從何來？但我相信上月底中共中央政治局會議後，已經制定政策基調，這些資金料可由中央政府提供，估計未來數周相關部委便公布具體政策。」

國際投資者觀望政策成果 現仍低配內房股

即使不少內房股股價過去兩周已明顯回升，但林鎮鴻認為，假如內房「以舊換新」政策成功落實，令樓價回穩，該板塊仍有30%至40%的上升空間。

林鎮鴻解釋，內房股股價經歷長達3年下跌周期後，即使近日由低位回升不少，但估值現時仍然很低；而且很多國際投資者認為，內地政府過去3年多次出招後，內房市場至今仍未復蘇，故他們目前對內房「以舊換新」政策普遍仍抱觀望態度，因此仍然低配內房股，這樣的話，假如日後「以舊換新」政策真的可以令樓價回穩，他們便有追貨空間，或引領股價開展另一波升浪。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕統籌研究消化存量房產 以舊換新 政治局會議 內房 瑞銀大中華房地產投資研究主管林鎮鴻

上 / 下一篇新聞

內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍
內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍
華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元
華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
內地專才2080萬購半壹3房戶
內地專才2080萬購半壹3房戶
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
券商料小米首季盈利升五成至七成
券商料小米首季盈利升五成至七成
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
官媒：人行本季降準機會增
官媒：人行本季降準機會增
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
中電信手機直連衛星服務擴展至港
中電信手機直連衛星服務擴展至港
廣汽上月銷量 按年跌25%
廣汽上月銷量 按年跌25%
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
周顯：農村包圍城市
周顯：農村包圍城市
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
湯文亮：毋須刻意唱衰香港