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經濟
2024年5月9日星期四
股市最前線
內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍
華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
內地專才2080萬購半壹3房戶
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
券商料小米首季盈利升五成至七成
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
官媒：人行本季降準機會增
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
中電信手機直連衛星服務擴展至港
廣汽上月銷量 按年跌25%
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
人民幣定存高息精選
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
周顯：農村包圍城市
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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