IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%

【明報專訊】隨着美國以國家安全為由加強對中國的貿易限制力度，中美兩國緊張關係不斷升溫。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath警告，以美國為首的西方經濟集團，與由中國盟友組成的經濟集團之間的分歧，將威脅全球貿易合作及經濟增長。倘分歧無法彌合，IMF估計在極端情况下，全球面臨的經濟損失相當於全球GDP的7%。
UBER意外錄虧損 股價挫8%
Gopinath周二在史丹福大學演講時稱，全球疫情大流行及俄羅斯入侵烏克蘭等事件，以冷戰以來從未有過的方式擾亂全球貿易。她說，愈來愈多國家以經濟安全及國家安全為由，決定與誰進行貿易或投資，這導致更多國家需要在中美之間選邊站，而碎片化趨勢，可能會導致經濟融合的收益逆轉。根據IMF編制的數據，2022和23年全球國家實施了3000多項貿易限制，較疫情爆發前的2019年增加兩倍以上。
市場等待下周公布美國通脹數據為美聯儲利率政策透露更多端倪，美股三大指數早段窄幅上落。召車軟件優步（美：UBER）首季出乎意料錄虧損，股價早段跌逾8%。路透社消息稱，美國檢察官對特斯拉（Tesla）（美：TSLA）調查擴大，其股價早段跌逾1%。
（綜合報道）
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