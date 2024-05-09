彭博推算iPhone內地3月出貨升12%

減價見效 較首兩月明顯改善

中國信息通信研究院昨日公布，3月內地市場手機出貨量2138萬部，按年下降5.5%，其中，5G手機1773.6萬部，增長2.3%，佔同期手機出貨量的83%。期內國產品牌手機出貨量1763.3萬部，按年下降8.5%，佔同期手機出貨量的82.5%，換言之，3月份外國品牌智能電話出貨量約375萬部。

彭博假設中國3月外國品牌智能電話出貨量中大部分來自iPhone，因而估算期內iPhone於內地的出貨量增長約12%

綜合第一季，內地市場手機出貨量6741.5萬部，按年增長7.4%，當中國產品牌手機出貨量5571.1萬部，意味季內外國品牌智能電話出貨量達1170.4萬部，按年下跌27%。

首季內地手機出貨量增7.4%

彭博報道，蘋果行政總裁庫克上星期在財報會議中回答分析員有關3月當季的表現時表示，中國的iPhone業務有所增長，但沒有提供更多細節，而彭博估算3月iPhone於內地的出貨量增長約12%，相對首兩個月37%的降幅，出現明顯改善。事實上，隨着蘋果在年初前後開始降價促銷，上周其公布來自中國的季度營收亦有大幅增長。

除了減價，蘋果也在尋找中國市場以外的增長動力，日前公司就發布了新款專注於人工智能的iPad Pro和尺寸更大的iPad Air，旨在重振過去兩年不振的平板電腦產品線。高盛認為，新款iPad 的推出有助蘋果符合第三季iPad產品收入達雙位數增幅的指引，同時有助於改善其大中華區的收入趨勢。