百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期

【明報專訊】百威亞太（1876）公布，今年首季純利按年下跌3.4%至2.87億美元，表現合乎市場預期。受中國內地和韓國市場表現溫和影響，期內總銷量下降4.8%至21.12億公升啤酒，收入跌0.4%至16.43億美元；每百升收入增長4.6%。百威亞太聯席主席及首席執行官楊克（Jan Craps）指出，今年首季行業較受內地高基數及天氣影響，第二季行業銷量基數亦較高，部分地區例如廣東及福建進一步受天氣因素影響，但相信下半年的表現會較緩和。
高端及以上產品銷量佔比增
百威昨開市前公布業績，盤中最低見10.86元，收市仍跌3.85%至11元。集團內地市場首季銷量及收入按年分別下跌6.2%及2.7%，在品牌組合推動下，每百升收入增加3.7%；高端及以上產品期內綜合銷量佔比增加2.5個百分點。楊克表示，集團繼續在內地執行高端化策略，去年11月內地的高端及超高端產品有輕微上調價格，但考慮到經濟環境，未有調整其他層級的產品價格。
他又稱，去年集團在高端及超高端產品市佔率在銷量及收入計均有所增長，啤酒行業是具有韌性的行業，即使是高端及超高端啤酒，價格計仍是可負擔的奢侈品（accessible luxury），消費者無需花費太多已為獲得優質體驗。雖然宏觀經濟環境受壓，但人們仍想要追求快樂時刻並善待自己，集團亦從中發揮重要作用。百威預期，旗下品牌科羅娜將於今年夏季在內地推出無酒精啤酒及Corona Light，擴大品牌產品組合，強化在超高端產品市場的領導地位。
至於潛在併購計劃，楊克表示，希望在空白市場尋找併購機會，包括將本地品牌結合到集團的地區網絡，不過集團核心業務繼續錄得增長，因此仍在物色合適機會。