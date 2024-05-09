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經濟

大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升

【明報專訊】大酒店（0045）昨日公布首季營運數據顯示，旗艦香港半島酒店季內入住率在去年連升3季後，首次下跌，按季跌4個百分點至46%。平均可出租客房收入則在經歷上季度上升後再回跌，按季跌3.6%；平均房租則連升7個季度，今年首季達7169元。集團管理層表示，首季表現與每年首季處於冬季淡季有關，不過五一檔期預訂不俗。現時他們不缺商務客，卻缺長途旅客，因此有需要對外說明香港的情况並非如外界形容般負面。

CEO：五一檔期預訂不俗

該集團首季數據昨日出籠，董事總經理兼行政總裁郭敬文指出，集團旗下酒店今年首季也和其他同業一樣經歷淡季，因此入住率不高，不過在剛過去的五一黄金周，香港半島酒店及餐飲預訂情况不俗。郭敬文補充：「香港現時不乏商務旅客，而是缺少長途旅客。」他透露數周前曾接待美國業界代表來香港參觀，反應正面，不諱言現時有需要對外界說明過來香港旅遊正面、安全，洗刷外間對香港負面的說法。

在昨日股東會內，有股東認為，集團的盈利和疫情前有距離，建議和博彩公司合作搞賭場及善用香港半島的直升機坪搞「迪士尼公園連遊」，增加吸引力。郭敬文表示，過往曾經有博企接觸過他們表示有意合作，但他這與集團在主要城市長線營運酒店的做法不同，最終未成事。

米高嘉道理：港酒店復蘇進度較慢

至於集團的半島精品店到澳門開業，會否借助集團的品牌將業務多元化，他說集團已在上海新天地開設餐飲店，但他們會保持審慎，最重要做好產品品質及品牌。集團主席米高嘉道理形容，股東建議善用直升機坪提議很好，但近月直升機客量不多，既然有提議他們也會考慮接觸。

米高嘉道理續稱，集團2023年整體表現令人滿意，當中在亞洲及歐洲酒店房租高企，大中華地區酒店業務表現亦改進中，但香港酒店業務復蘇進度較慢，料需時才能夠回復至疫情前水平。至於兩間新開業酒店方面，郭敬文表示，英國倫敦半島及土耳其伊斯坦布爾半島酒店，需時才會獲利，目前表現未太穩定。

談及退休及繼承人問題，米高嘉道理稱，他父親工作至94歲也不言退，他料至死前仍然能夠為集團帶來價值的話會繼續工作，又指兒子斐歷嘉道理早年加入集團擔任非執行董事，對酒店業務感興趣，他亦樂見家族第四代加入大酒店管理層。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕斐歷嘉道理 郭敬文 米高嘉道理 大酒店

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