官媒：人行本季降準機會增

年初以來，人行曾在2月降準1次，降幅為0.5個百分點。文章引述業內人士指出，今年以來人行已多次向市場釋放降準仍有空間的信號，說明降準只是時機問題，具體時間要視政策效果及經濟恢復、目標實現情况來定。

中國銀河首席經濟學家、研究院院長章俊認為，政府債券和政策性銀行債券提速發行，或在第三季迎來發行高峰，因此人行或會降準，配合提供流動性，減低資金波動。

今年人行曾下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR）0.25厘一次，中期借貸便利（MLF）和1年期LPR則沒有變動。

招聯金融首席研究員董希淼認為，人行會繼續降低MLF，引導銀行存貸利率有序下降，進一步降低實體經濟融資成本，政策或市場利率均有下調空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，未來物價都會處於低位，減少貨幣政策的限制。他認為，企業和居民實際貸款利率偏高，有必要通過下調政策利率引導名義貸款利率下行，而LPR帶動貸款利率下行，有利化解地方債務。