FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底

《金融時報》報道引述戴德梁行預測，本港未來5年將有約670萬方呎新寫字樓投入市場，是The Henderson總樓面面積的14倍。報道稱The Henderson已知租戶包括拍賣行佳士得、瑞士鐘表製造商愛彼（Audemars Piguet）和私募股權公司凱雷（Carlyle）。

同時，該報道引述高力國際企業客戶服務主管顏慧萍指出，本港頂級寫字樓租賃市場尚未見底，並引述摩根士丹利分析師以現行價格估計，發展商的經營利潤率可能會從2022年約40%的峰值降至2025年的19%。

富瑞：港寫字樓租金跌幅擴大

另一方面，富瑞昨發表報告指從太古地產（1972）日前公布的首季營運數據可見，該集團旗下寫字樓租金跌幅，由去年的6%擴大至今年首季的13%，反映寫字樓租金仍面臨下調壓力。同時，由於新供應源源不斷，整體空置率於今年3月進一步上升至13.1%。該行又指出，九龍東寫字樓的空置率有所改善，表明在經濟不確定下市場正從追求品質轉向追求價格。

另外，富瑞指在香港地產行業中仍偏好物業發展多於投資物業，認為市場或過度看淡住宅市場，因近期樓盤項目加速推出，且期間銷售亦強勁。