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經濟

大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟

【明報專訊】美國聯儲局官員稱利率可能會在「較長一段時間內」維持當前水平，令市場預計美國減息時間表推遲，加上本港與內地股市近日反彈不少，摩根士丹利發表報告指出，中資股短期內超買技術信號已出現，預計近期中資股升勢將減弱，籲投資者不宜高追。港股昨在科技股領跌下，借勢回吐兼補回月初部分的裂口，全日跌165點，收報18,313點，兩連跌累挫264點，大市成交1286.55億元。北水連續25日淨流入，但南水兩日累計流出61.84億元人民幣。

明報記者

大摩解釋，中資股於最近一周及一個月跑贏全球股市，主要由於內地出口及製造業見回穩；期內美股及日股波動性加劇；部分環球長倉投資者於1月底已減持中資股至最低水平，因而令本港和內地股市資金停止外流；技術上，中資股實際波動率於1月已見頂，基金經理亦需補回淡倉去降低風險。

不過，隨着中資股表現跑贏全球及新興市場，大摩認為，環球投資者已改善其資金配置，而地緣政治、收益率和外匯因素亦正在減弱或逆轉，因此資金轉離美國及日本市場的迫切性已減少，加上近期技術超買信號出現，都可能會阻止全球資金進一步買入中資股，而且內地消費和房地產市場可能需要更多時間才能回暖，意味內地仍面對通縮和企業盈利壓力，因此不建議投資者於現水平高追，但由於基本面及投資格局有顯著改善，仍推薦國企改革及中國「走出去」等投資主題的股份。

南水流出增九成 兩日涉近62億

大市方面，隔晚美股表現反覆，恒指昨高開31點後最多曾升127點，但隨着A股下跌，港股午後一度倒跌181點，恒指全日跌165點或0.9%，收報18,313點；國指跌69點或1.1%，收報6456點；科指跌50點或1.3%，收報3872點。

北水雖然連續第25日流入，但昨日淨入金額進一步縮至17.9億元，是4月26日後最少，南水北上淨流出大增近九成至40.44億元人民幣，連續第二日流出，累計流出61.84億元人民幣。

科技股普遍下跌（見表），騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌超過1%至2%，三股拖累恒指跌73點，近期急升的商湯（0020）回吐14.5%；內房股亦捱沽，龍湖集團（0960）跌7.6%成全日跌幅最大藍籌。

分析：回吐屬健康調整 料資金仍流入港股

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市回吐兩日乃屬健康調整，相信港股仍處於資金流入階段，短期後市仍有上望機會，關鍵看18,200至18,400點能否守穩其上，而下周密集公布業績的騰訊、阿里及美團將是短期焦點。

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