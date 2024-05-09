山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍

逾億元成交共6宗 按月增2倍

美聯首席區域營業董事方富義表示，若按一二手劃分，3月份區內未錄得一手成交，但是踏入4月份則連錄10宗一手成交，涉及金額9.88億元，較突出的為建灝地產赤柱ONE STANLEY，4月錄得9宗；至於上月份區內二手成交則涉約7宗，成交金額約7.94億元。

值得留意，受惠豪宅買家入市意欲增加，尤其是超級豪宅亦錄得多宗成交，全月逾億元成交錄6宗，較3月2宗上升2倍，而當中佔4宗為一手成交。若以類型劃分，山頂及南區4月份錄得的成交中，洋房佔4宗，涉及約9.41億元。至於分層戶佔12宗，成交金額約8.41億元。

租務成交44宗 按月升逾五成

另外，豪宅租務市場同樣活躍，上月該區錄得約44宗租務成交，月租總額涉約514.56萬元，按月分別上升51.72%及52.9%，當中10萬元或以上月租的大額成交佔約24宗，按月均升約1倍。方富義預期，本月山頂及南區交投將會持續向好，豪宅購買力料續釋放。

[香港地產]