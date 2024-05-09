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經濟
香港地產

內地專才2080萬購半壹3房戶

【明報專訊】樓市持續暢旺，各類買家購買力流入市場。其中有內地專才入市個案，美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號二期半山徑22號高層單位，實用1155方呎3房套間隔，坐向西方，外望城市景。原業主叫價2480萬元，議價後減價400萬元或16%，以2080萬元成交，呎價約18,009元。買家為內地客，經「高才通」計劃來港。參考成交資料，原業主2014年3月約1600萬元購入，持貨約10年，帳面賺約480萬元或約30%。

嘉熙本月開齋 2房6年實蝕三成

另外，二手市場續錄蝕讓成交。中原副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙5座高層A室，實用463方呎2房間隔，叫價約720萬元，議價後減價92萬元或12.8%，以628萬元沽出，實呎約13,564元。原業主2018年6月812.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約184.3萬元或約23%，連使費料實蝕約224萬元或28%。

錦龍苑2房410萬沽 7年實蝕約15萬

此外，馬鞍山錦龍苑亦新錄蝕讓個案。世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，錦龍苑B座30樓8室，實用401呎2房間隔，叫價430萬元，減價20萬元或4.6%，以410萬元已補價成交，實呎10,224元。原業主2017年1月410萬元已補價購入，帳面雖然平手離場，但連使費計料實蝕約15萬元或4%。

白居二客340萬購海福花園2房戶

大批「白居二」客持續入市，有長情業主趁機放盤。中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，「白居二」購買力流入市場，近期居屋交投相當熱鬧，大圍區本月暫錄約10宗成交，其中區內海福花園2座低層G室，實用面積482方呎，2房間隔，以340萬元未補價易手，實呎7054元。買家為「白居二」客，原業主則於1985年以22.4萬元向房委會一手購入，持貨約39年，帳面獲利約317.6萬元離場，期內升值約14倍多。

[香港地產]

相關字詞﹕海福花園 白居二客 荃灣中心 合益廣場 錦龍苑 嘉熙 半山壹號 內地專才

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