明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元

【明報專訊】商廈身價大不如前，吸引用家入市，其中億京持有的觀塘中海日升中心，最新獲台灣電腦品牌華碩以約6593萬元購入高層5個單位，呎價約8200元，較同層高位呎價低約一半外，亦較藝人余文樂去年蝕讓沽出之單位呎價低約三成。資料顯示，上述成交物業為中海日升中心33樓A至E室，面積約8040方呎，上月底以6592.8萬元售出，呎價8200元，買家以華碩科技（香港）有限公司作登記，公司董事為華碩電腦開放平台東亞業務處區域總監鐘偉剛。

呎價較去年余文樂蝕讓貨低三成

事實上，由億京發展的中海日升中心，不時拆售部分單位，其中33樓F室，面積1437方呎，2019年就以2440萬元售出，呎價達16,980元；而余文樂去年3月以2070萬元售出該廈27樓G室，面積1715方呎，呎價逾1.2萬元，當時余文樂持貨近8年後沽出，帳面蝕約61.74萬元或3%。若以上述兩成交相比，華碩今次入市呎價，較高峰期低52%，亦較余文樂售出之呎價低約三成。

小巴大王3900萬沽金馬倫道舖

另市場消息稱，「小巴大王」馬亞木及相關人士持有的尖沙嘴金馬倫道19號地下B舖，面積約900方呎，最新以約3900萬元售出，呎價約4.33萬元，舖位現由食肆以月租8.75萬元租用，租金回報約2.7厘。原業主2004年12月7028萬元購入上述B舖連同毗鄰A舖，目前A舖仍在放售中。

宏安Parkside商場招租 每呎30元起

此外，由宏安地產（1243）持有的將軍澳南The Parkside商場，即將進行重新規劃，現推出部分地舖招標。中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，該商場有3個地舖率先招租，分別為G01B-2號舖、G02B號舖及G05A號舖，面積介乎約290至768方呎，均以現狀形式招租，呎租約60元起。至於現為街市及美食廣場等用途的1樓，佔地逾12,000方呎，將重新規劃，可全數一併或分拆成多個商舖出租，意向呎租由約30元起。

[香港地產]

相關字詞﹕The Parkside 商場 億京 馬亞木 華碩 中海日升中心

上 / 下一篇新聞

內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍
內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
內地專才2080萬購半壹3房戶
內地專才2080萬購半壹3房戶
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
券商料小米首季盈利升五成至七成
券商料小米首季盈利升五成至七成
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
官媒：人行本季降準機會增
官媒：人行本季降準機會增
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
中電信手機直連衛星服務擴展至港
中電信手機直連衛星服務擴展至港
廣汽上月銷量 按年跌25%
廣汽上月銷量 按年跌25%
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
周顯：農村包圍城市
周顯：農村包圍城市
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌
瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌