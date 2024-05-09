明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

內地券商120萬租亞皆老街舖王 呎租522元疫後區內新高 超服裝店短租逾兩倍

【明報專訊】內地品牌續攻港，由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街一個單邊舖，自內地龍頭金行老鳳祥爆疫後2021年離場後，一直未能覓得長租客，近3年來一直只能以短租形式將舖位出租，近期該舖終獲內地證券商以約120萬元承租，租期3年，雖然仍較老鳳祥2015年前高峰時月租220萬元低約四成半，惟仍遠較對上服裝店短租高出逾兩倍，呎租高見522元，創疫後區內呎租新高。

明報記者 甘潔瑩

上述商舖位於亞皆老街67至69號地舖連閣樓，屬於旺角市中心，除鄰近新之城和港鐵旺角站出口，亦鄰近由東方棕泉或有關人士，今年初以約200萬元、呎租約80元水平承租的旺角亞皆老街約2.5萬方呎5層巨舖，人流極旺。黎永滔回覆本報查詢時表示，商舖新租戶為內地證券商，以月租約120萬元承租，租期3年至2027年，折合呎租約522元，是該商戶在港首次開設店舖。他坦言，原本一直計劃重建項目，不過有租客出價不錯，個人亦很滿意，故暫時將商舖出租。

黎永滔：舖市見底 料歐美品牌接力

展望商舖市場，黎永滔認為，市况已見底，不少中資公司到港租用商舖，不僅是餐飲租戶，還有零售商戶如金舖、服裝店、鞋店等，預計暫以內地品牌為主，待市場消化空置商舖一段時間後，歐美品牌將接力。黎又預期，整體商舖市道料明年初始會有較明確回升。

翻查資料，黎氏持有的商舖面積約2300方呎，曾由服裝品牌鱷魚恤租用多年，及至2015年，老鳳祥攻港時以月租高達220萬元搶租該舖成旗艦店，呎租957元。老鳳祥2018年續約時，月租已下調18%至180萬元，至2021年6月，受疫情影響，零售市道急挫，老鳳祥最終於2021年6月約滿離場。其後該舖輾轉由皇玥餅店、樓上燕窩及服裝店BELIEVE等短租。商舖目前丟空，而對上服裝店BELIEVE短租的月租為38萬元，若以內地證券商的月租120萬元計，即新租金較對上短租高82萬元或2.1倍，不過對比高位220萬元，仍低100萬元或45%。

低2015年老鳳祥月租220萬45%

事實上，近一年有不少內地券商以低價進駐一線街舖，如富途證券去年5月以月租約85萬元，租用尖沙嘴彌敦道96號地下及1樓作體驗店；另安信信託去年以月租約80萬元，租用同由黎永滔持有的銅鑼灣景隆街7號約4400方呎的全幢物業；而中信証券亦以月租20萬元租用尖沙嘴栢麗購物大道地舖。

中大經濟系副教授莊太量分析，內地券商到港旨在吸納港人到內地投資或買賣股票，因為他們規模較龐大，不介意在拓展業務初期，以略高的成本吸納客戶，即使初期會微蝕亦能接受，因為他們的最終目的是進一步爭取市場份額。

[香港地產]

相關字詞﹕莊太量 證券商 亞皆老街 老鳳祥 黎永滔

上 / 下一篇新聞

華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元
華碩6593萬購中海日升中心 呎價僅8200元
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
恒隆藍塘道洋房2.5億沽 「撤辣」後開齋
內地專才2080萬購半壹3房戶
內地專才2080萬購半壹3房戶
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
山頂南區上月成交額18億 按月升逾倍
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
大摩：中資股見超買 不宜高追 恒指續回吐 科網股普遍回軟
券商料小米首季盈利升五成至七成
券商料小米首季盈利升五成至七成
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
港交所：10隻股票期權擬年底推每周合約
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
FT：港頂級寫字樓租賃市場未見底
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
恒生：續審視派息政策 盡量提升回報
官媒：人行本季降準機會增
官媒：人行本季降準機會增
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
泓盈招股擬籌1.4億 一手入場費3636元
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
大酒店：乏長途旅客 需對外說明港情况 港半島酒店首季入住率跌至46% 平均房租續升
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
永利首季經調整後物業EBITDAR增1.2倍
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
澳門媒體：7結業衛星賭場最快7月可覓新租客
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
百威亞太首季少賺3.4% 表現符預期
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
彭博推算iPhone內地3月出貨升12%
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
WSJ：Tesla調朱曉彤回中國冀扭轉局勢
中電信手機直連衛星服務擴展至港
中電信手機直連衛星服務擴展至港
廣汽上月銷量 按年跌25%
廣汽上月銷量 按年跌25%
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
美撤高通英特爾出口華為許可 禁售任何晶片 國家商務部：違「不尋求脫鈎」承諾
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
圓匯對通脹有重大影響 日央行：或採幣策應對
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
IMF警告中美緊張 極端可削全球GDP 7%
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
張兆聰：中廣核礦業倘回落 可博反彈
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
技術取勝：中糧家佳康短線或整固
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
劉思明：強勢股回調後承接力強 有機會再試高位
周顯：農村包圍城市
周顯：農村包圍城市
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
湯文亮：毋須刻意唱衰香港
瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌
瑞銀林鎮鴻：內房推「以舊換新」 樓價料止跌