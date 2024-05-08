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經濟
國際金融

迪士尼串流業務邁向盈利 訂戶增長遜預期

【明報專訊】迪士尼（美：DIS）的串流業務逐漸邁向盈利。在截至3月底的第二財季，影視串流平台Disney+與Hulu歷史性錄得季度合併利潤。娛樂串流媒體收入（不包括王牌體育平台ESPN+）按年增長13%至56.4億美元，營業利潤為4700萬美元，相比去年同期虧損5.87億美元。不過若加上ESPN+，迪士尼的整體串流業務仍錄得1800萬美元的營業虧損，但虧損金額已較去年同期的6.59億美元顯著收窄，逐漸接近收支平衡。

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）重申，串流業務可望在截至9月底的第四財季實現盈利。迪士尼預期，串流業務將成為其「未來重要的增長動力」。

股價早段挫逾8%

不過Disney+第二季全球訂戶總數為1.536億，按季僅增400萬，略低於預期。迪士尼將2024財年的每股盈利增長預測，由20%上調至25%，但仍略低於分析師預期，其股價早段挫逾8%。

今年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，勞動力市場強勁表現，讓美聯儲有時間等到確信通脹持續回落再減息。美國10年期國債孳息率昨晚繼續在4.5厘以下徘徊，道指早段連續第5個交易日向上。

除了串流業務，主題樂園與體驗業務是迪士尼另一亮點。美國本土市場相關收入按年增長7%至59.6億美元，而國際市場相關收入更按年增長29%至15.2億美元，這部分由於香港迪士尼樂園遊客增加，加上票價提升，以及餐飲及商品銷售增長。艾格稱，季度業績很大程度由體驗部門，以及串流媒體業務所推動。

迪士尼整體季度收入按年增長1%至221億美元，符合預期。不過由於要為Star India及部分有線網絡資產進行20.5億美元的商譽減值，迪士尼錄得2000萬美元季度虧損，或每股虧損1美仙。經調整每股盈利1.21美元，預期為1.1美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕盈利前景 Disney+ 串流媒體 迪士尼

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