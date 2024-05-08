美債投資者收息豐 單月共獲6900億

去年投資者從美國政府債務獲取近9000億美元的年利息，是過去10年平均水平的兩倍。由於所有美國國債票面利率已達到或超過4厘，利息支付將繼續高企。相比下，直至2020年中，所有國債的息率都在4厘以下。隨着利率高企，投資者也更能抵禦債價下跌的影響。至少目前帳面上，債息需要在明年升超過0.75厘，美國國債才會開始虧損。

由於美國經濟仍然穩健，預示美聯儲在開始減息周期之初毋須大幅減息。市場分析認為，即使美聯儲開始減息，債息也不會重返金融海嘯後的低水平，意味固定收益產品的需求仍將持續。

沙特阿美派息2418億增六成

受油價回落等影響，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）首季利潤按年跌14%至273億美元，但首季派息金額仍將按年增長近六成至310億美元（2418億港元），預期全年派息1243億美元，較2023年增長27%。此外，由於收購瑞信（Credit Suisse）後的支出降低，加上財富管理收入增長，瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）第一季實現17.6億美元的利潤，扭轉前兩季的虧損。瑞銀昨在瑞士的股價急升逾7%。

瑞銀關鍵的全球財富管理部門季度收入按年增長28%至61.4 億美元，其管理的新資產達到274億美元。該銀行第一季的普通股權一級資本（CET1）比率為14.8%，較去年第四季高0.4個百分點。

（綜合報道）

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