蘋果iPad Pro升級 採M4晶片 提高AI功能 11吋型號售7999元起

蘋果形容，M4是「一款極其強大的AI晶片」，採用全新第二代3納米製程技術打造，由4個「效能核心」（Performance Core ）與6個「效率核心」（Efficient Core），以及10核心GPU組成，專注於改進人工智能及機器學習功能，可與英特爾、AMD和高通的AI晶片媲美。蘋果午夜前股價微升。

M4提升CPU效率50% 耗電減半

蘋果表示，與上一代iPad Pro的M2晶片相比，M4的CPU效率提升50%。記憶體頻寬（memory brandwidth）也有所提升，速度達每秒120GB。蘋果表示，M4保持了領先的能源效率，能夠提供與M2相同的性能，但耗電僅為M2一半。

正如此前傳聞所述，蘋果為兩款呎吋的iPad Pro引入OLED屏幕，帶來更豐富的色彩飽和度及明暗對比。13吋型號的iPad Pro厚度更只有5.1毫米，蘋果稱這是「有史以​​來最薄的設備」。相比下，11吋型號的厚度為5.3毫米，售價由7999港元起。

接受訂購 下周三起發售

此外，最新的iPad Air首次提供兩款呎吋，除了原有的11吋，還新增了13吋的型號選項。這兩款平板電腦由原先的MI晶片，升級至M2晶片。兩款Pad Air基本款配備128GB儲存容量，較上一代提升1倍，另支援Apple Pencil 懸浮感應功能，更可搭配iPad Pro的精妙鍵盤（Magic Keyboard）。11吋iPad Air售價由4599港元起。各款新產品昨晚起於蘋果網站接受訂購，下周三（15號）起發售。

《華爾街日報》引述知情人士稱，蘋果正開發一款AI晶片，用於數據中心伺服器運行AI軟件，以爭取在AI競賽中帶來優勢。

過去10年間，蘋果為iPhone、iPad、Apple Watch和Mac電腦積極引進自研晶片。消息指，這個伺服器項目內部代號為ACDC，即蘋果數據中心晶片（Apple Chips in Data Center）。消息指出，ACDC項目已進行數年，未知新晶片將於何時發布。蘋果此前承諾，將在6月的全球開發者大會發布多款AI新產品。

（綜合報道）

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