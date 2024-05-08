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龍彩霞 基金特區

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紐約梅隆Zoe Kan：吼穩定派息股應對市場波動

【明報專訊】在高息環境下，不少投資者都聚焦增長類別的投資。不過在美國利率變動不明朗的環境下，股息有助應對近期市場波動，是尤其重要的總回報來源。「紐約梅隆亞洲股票入息投資基金」首席基金經理Zoe Kan表示，繼續偏好於有力派發吸引股息，且有良好基本因素支持的公司。基金管理策略以由下而上，當中現金流高，基本因素相對強健，是納入基金主要成分組合關鍵。該基金主張對亞洲進行多元化投資，並專注於那些能夠在宏觀經濟不確定時期繼續支付股息的公司；在主題層面上，科技行業提供了投資的機會。

據市場統計亞洲擁有最多派息達4厘或以上的企業，並據以往聯儲局結束加息周期後的統計，亞洲收息股往往在此期間具上漲潛力，並通常跑贏環球其他股票市場。在疫情最差時，亞洲股市波動大，但企業派息仍相對穩定。雖然在利率上升周期，有追求平穩派息都轉至定存，但上年股債表現開始回升，市場信心漸恢復，其中亞洲入息基金在利率上升的環境下，採取哪種投資策略？Zoe Kan表示，選股時會揀選保持穩定派息率的公司，該等公司基本面及盈利增長偏向穩健。對於會否在組合中加入更多具ESG概念股份，她指出，仍以企業維持派息政策及管理層管理策略為選股策略為主，因為亞洲在ESG發展是起步階段，提倡ESG管治公司未必符合其入息基金標準。

反而投資者以為人工智能（AI）屬增長股，但Zoe Kan認為投資組合會看重總回報率，該等行業具增長及開始派息，基金投資組合持有的科技公司都擁有淨現金資產負債表，如今都派發股息。她預計AI行業隨着未來幾年盈利增長，它們都會增加派息。亞洲最大的晶片製造商台積電（美：TSM）是其重倉股。她認為行業新貴從利潤中支付股息的能力更強，市場上討論亞洲地區最大的風險是地緣政治，無論是來自內部或外部，而2024年則是全球大選的大周期。總體而言，她認為資產負債表強勁、能產生現金支付股息的亞洲公司提供了機會，她認為這些公司的商業模式最有可能適合未來，並擁有良好的護城河圍繞他們的業務。她強調股息在亞洲投資者的總回報中發揮關鍵作用，這在收入策略中起了作用。

AI行業具增長 料未來增派息

對於內地企業前景，她表示，內房前景仍不明朗，由於國家宏觀經濟情勢的不確定性和監管風險加大等因素，估值受到了嚴重影響。她看好的市場為新加坡，因新加坡金融企業如銀行股的資產負債表強勁，派息率也不錯，而其他公司則受益於穩固的區域間貿易，尤其是與東南亞經濟體的貿易。她表示：「大量財富和貿易從鄰近地區經過新加坡，該地區的銀行擁有資本充足的資產負債表，並且有能力在未來幾年維持較高的股息率。」投資組合中另一個增持的地區是台灣，因為台灣擁有眾多科技公司，蘊藏着機會。

外國直接投資增 看好印度印尼前景

她還看好印度及印尼企業前景。因為印度和印尼在土地、勞動力和基礎設施改革方面都取得了長足進步，因此兩個市場的外國直接投資都在增加，同時也努力將製造業轉移到國內。事實上，近年印度長期的人口結構、強勁的消費和家庭收入增長以及不斷提高的城市化水平，資金流入印度是必然。她也對印尼的長期前景持樂觀態度，該國擁有強大的人口結構，並且一直是回流和不斷增長的外國直接投資的受益者。事實上，電動車供應鏈中的幾家公司已經在印尼建立了製造和生產基地。

總體而言，Zoe Kan表示，其團隊廣泛尋找資產負債表具實力、強大的商業模式，以及擁有可提供競爭優勢的公司。她認為，利用股息和股息增長的潛力，有可能以比試圖單獨實現增長目標更一致的方式實現複合總回報，並認同在亞洲進行多元化投資非常重要，重點關注那些能夠在宏觀經濟不確定時期繼續支付股息的公司。然而，在新的利率環境下，由於資產負債表面臨壓力、營運資金需求增加，以及供應鏈多元化問題，穩定派息的企業給予投資者信心。

明報記者 龍彩霞

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