會所引進自然光線 洋溢環保意念

戶外泳池配搭派對屋 富度假氛圍

會所主要設施方面，包括戶外泳池，讓住戶可於高空暢泳，並連接池畔派對屋及日光池畔，讓住戶可在此舉行私人池畔派對，洋溢度假氛圍。

會所另一賣點是設有24小時雙健身室 ，包括室內健身室，提供帶氧運動器材如重力訓練器械、瑜伽及普拉提運動等；戶外靜態健身園則備有戶外健身設備。會所同時設有戶外燒烤庭園，讓住戶舉行宴會，同時亦屬觀星賞月的地方。

毗鄰拔萃女書院 對外交通方便

至於屋苑位置，高臨毗鄰拔萃女書院及多個高級私人會所，而彌敦道則是九龍主要街道，兩旁已有不少民生商舖選擇，包括樓盤附近有兩間百貨公司，即永安百貨及裕華國貨。

此外，不少巴士線途經彌敦道及周邊街道，對外交通極便利；而由高臨步行至港鐵佐敦站，只需約5分鐘，乘搭兩個站可過海到達金鐘站。

可留意的是，發展商標榜由高臨只需約4分鐘車程，可直達高鐵西九龍站，由高鐵站前往深圳福田站僅需14分鐘，直達廣州南站只約1小時。

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