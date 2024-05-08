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經濟

香港地產

長實啟德跑道區新盤307伙申預售

【明報專訊】近期市區新盤銷情理想，長實（1113）早前推售與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，極速套現逾百億元後，同系啟德跑道區全新項目隨即於4月就第一期申請預售樓花，涉307伙，預計2027年2月落成，樓花期約34個月。資料顯示，4月共有5個私宅項目入紙申請預售共涉2643伙，是3月錄3208伙私宅申請預售後，一年來次高。

上述長實申請預售之住宅項目，為啟德第4E區2號地盤，位於跑道區、向維港方向；整個項目佔地約11.78萬方呎，可建樓面64.81萬方呎，由長實於2021年初以102.8億元投得，每方呎樓面價1.58萬元。

可建樓面近65萬呎 樓花期近3年

據地政總署資料，4月署方錄6份新申請樓花紙，除一份為房協觀塘安達臣安禧街22號（960伙）外，另5份私宅新申請共涉2643伙，雖然按月減少565伙或17.6%，但仍為一年來次高。

除長實啟德項目外，萬科（香港）大埔馬窩項目第2、3期，分別提供682伙及565伙，兩期同預計2026年3月落成，連同早前已獲批預售的第1期，整個項目共提供1650伙。

此外，2021年7月由永泰地產（0369）投得，並引入全國政協副主席董建華家族、前政務司長唐英年家族成員的古洞住宅官地，於上月申請預售，項目涉765伙，預計2027年3月落成，樓花期約35個月。

至於同樣位於古洞、由會德豐持有的古洞24區項目，第二期上月申預售涉324伙，預計2027年6月落成。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「撤辣」後樓市復蘇，市場信心回穩，因此加快古洞24區項目的預售申請，預計2025年初推出。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，「撤辣」後樓市氣氛向好，過去兩個月新申請私樓樓花涉5851伙，較「撤辣」前兩個月僅135伙，急升逾42倍，而「撤辣」後多個全新盤登場，導致已批出預售樓花同意書、但尚未發售的私宅，減少至目前約1.59萬伙，比起兩個月前（3月初）剛「撤辣」後約1.98萬伙，減少3900伙或近兩成。

已批預售但未售私宅減至1.59萬伙

另地政總署4月只批出一份預售樓花同意書，為房協粉嶺百和路72號項目，該盤提供696伙，預計明年9月落成。換言之，4月私樓錄得預售零批出情况，為2022年2月、即逾兩年來首見。截至4月底，待批預售樓花單位數涉16,926伙，按月增加21%，創近9個月新高。

相關字詞﹕古洞 會德豐地產 永泰地產 啟德跑道區 長實 地政總署 預售樓花同意書

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