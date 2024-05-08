YOHO Hub II周六賣210伙 暫超額25倍 MIAMI QUAY周日推60伙 增最多17.5%回贈

明報記者 江俊洋、歐陽慧恩

毗鄰港鐵元朗站的The YOHO Hub II，於上周五開始收票，新地副董事總經理雷霆指出，項目5日累收逾5500票，以首輪開售210伙計超額25倍，明日截票；首輪銷售當日將分A、B兩組時段，A組買家需購買1個實用面積600方呎以上單位，最多購4伙；B組買家最多購兩伙。

NOVO及YOHO WEST新期數快推

雷霆續稱，新地旗下中半山帝景園，於不足兩個月已售出31伙，套現逾17億元，同系屯門兆康NOVO LAND第3期計劃緊接推出，而第三季則計劃推出天水圍YOHO WEST第2期、何文田太子道西233號項目。

至於會德豐及恒地（0012）等合作的啟德跑道區MIAMI QUAY I，敲定周日（即母親節）新一輪推售60伙。

可留意是，發展商修訂第1至3號價單，除原有120天現金優惠付款計劃外，新增300天現金優惠付款，供購買指定單位的買家選用，總直減折扣維持12%；同時提供一籃子現金回贈，包括3%印花稅回贈、7%至9%提前上會回贈，以及0.5%至6.25%家具優惠回贈，個別單位享回贈最高17.5%。

黃光耀：MIAMI QUAY貼市價推

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀回應表示，MIAMI QUAY I 是次提供新回贈優惠，是屬於以貼近市價推出。項目2022年推售至今累售50伙，吸金近5億元。

HENLEY PARK特色戶沽5422萬新高

另一啟德新盤，恒地（0012）旗下HENLEY PARK，加推75伙、折實均呎29,148元，周六推售20伙；項目新售出第1B座35樓A室特色戶，實用面積1205方呎，3房間隔連平台，成交價5422.5萬元、實呎4.5萬元，兩者均創項目新高。

另上海商業銀行旗下西環吉席街重建項目，命名為吉喆，樓花期不足半年，提供173伙，涵蓋開放式至3房戶，其中開放式戶佔90伙或約52%。上海商業銀行副董事長郭錫志表示，將盡快於月內銷售，首批不少於50伙，惟不提供示範單位。

此外，中信泰富旗下渣甸山大坑道新盤峻譽‧渣甸山，上載車位價單，共涉地庫兩層29個車位，定價均為550萬元，總值約1.6億元。

成交方面，路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，過去兩日沽出8伙，項目累售88伙，套現逾4.2億元。