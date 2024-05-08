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經濟
2024年5月8日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
重磅科網回吐 港股十連升斷纜 瑞銀唱好A股 料全球基金減持近尾聲
邁富時招股籌2.7億 入場費4545元
吳天海：港經濟零售受累「三高」
法巴：中國電動車產能閒置率35% 高全球
外電：蔚來月底推大眾化新車 售低於23.4萬
標普維持港AA+評級 展望穩定
新世界伙招商蛇口拓北都 粉嶺北商住項目 涉至少2000伙
商湯：粵語大模型攻港大眾市場
國泰CEO：今年料淨增5000員工
長建購英可再生能源資產 涉資9億 經當地電網公司收購
標普：內房銷售續尋底 或企穩10萬億水平
龍光擬境內債寬限10個月
彭博：電盈光纖業務四成股權 擬售予招商局 最多涉70億
蘋果iPad Pro升級 採M4晶片 提高AI功能 11吋型號售7999元起
美債投資者收息豐 單月共獲6900億
迪士尼串流業務邁向盈利 訂戶增長遜預期
張兆聰：粵海供水業務穩定 向好機會大
美元定存高息精選
姜靜：日圓短期或雙向波動
技術取勝：東岳8至9.2元料沽壓大
劉思明：製造業股具基本因素 追落後風頭勁
周顯：美日匯率關連非一般
湯文亮：港交所準備打翻身戰
YOHO Hub II周六賣210伙 暫超額25倍 MIAMI QUAY周日推60伙 增最多17.5%回贈
MIAMI QUAY示範單位打造輕奢風格
長實啟德跑道區新盤307伙申預售
旺角銀主盤拍賣 貶值四成 「舖王」家族曾持有
億京劈價65% 1億沽觀塘商廈舖
高臨旺中帶靜 主打兩房戶
會所引進自然光線 洋溢環保意念
紐約梅隆Zoe Kan：吼穩定派息股應對市場波動
技術取勝：東岳8至9.2元料沽壓大
【明報專訊】力勁科技或升越4元（圖）
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