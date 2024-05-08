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經濟

標普：內房銷售續尋底 或企穩10萬億水平

【明報專訊】國際評級機構標普昨發表報告，認為中國全國房地產銷售將繼續尋底，並可能企穩在10萬億元（人民幣，下同）水平，然後沿着L形復蘇路徑延伸。但此結構因素意味着受評的開發商將在這個10萬億元市場中爭奪份額，而政府提供更多社會保障房、市場傾向在二手市場購買單位，都將影響受評開發商的一手銷售。

銷售轉向二手市場 對開發商沒好處

標普認為，中國房地產市場正面臨雙重擠壓，結構因素是隨着銷售持續下滑，評級開發商面臨壓力。標普預期，許多開發商仍被資本市場拒之門外，預計一旦現金流轉為負值，開發商將想盡辦法償還債務。

保障房佔比續增 料低端市場陷競爭

該行又認為，全國房地產銷售將繼續尋底，今年可能在10萬億至10.3萬億元水平找到支撐，較2023年下降10%至15%。而且市場結構正在向不利開發商的方向轉變，因銷售正在轉向二手市場，對開發商來說幾乎沒有好處。其次，政府提供更多的社會保障性住房出售，可能會蠶食受評開發商的銷售。該行指近期對萬科（2202）、龍湖（0960）的評級下調至投機級別，正是與上述市場的悲觀預測有關。

此外，該行估計，北京將在2024年至2025年期間透過三大工程計劃花費3萬億至4萬億元，2021年至2025年國家將提供200萬套社會保障性住房以補貼價格出售，令到一二線城市的社會保障性住房佔待售住房總量比例將從2023年的8%增至2026年20%。而部分廉價新房供應將來自受評開發商現有庫存，有助他們去庫存，這將帶來一次過好處。大部分新樓將在未來一至兩年內建成並竣工，這將與內房公司作銷售競爭，特別在低端市場。

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