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經濟

商湯：粵語大模型攻港大眾市場

【明報專訊】商湯（0020）上月底發布「日日新SenseNova 5.0」大模型，全面對標OpenAI旗下GPT-4 Turbo。集團副總裁張果琲受訪時表示，本周一預發布「日日新5.0」大模型粵語版本，將可服務香港市場700萬人口，令普羅大眾感受到人工智能（AI）能力，對AI公司業務發展有更大幫助，接下來將於發布會分享更多信息。

50萬條粵語語料訓練而成

張果琲指出，粵語大模型針對香港大眾市場，由約50萬條粵語語料訓練而成，笑言「（粵語大模型）講的那些俚語，我都看不懂」。對集團而言，使用本地數據訓練模型，服務香港市場時可向用戶更個性化的體驗，亦是根據客戶情况提供服務，朝着模型即服務（Model as a Service）方向發展。

他續稱，商湯亦投入大量資源，用上數百張晶片訓練大模型，開支非常之大，總額可能上億元人民幣規模完成大模型優化，因此每個領域的定制AI大模型都是十分昂貴。不過，粵語大模型可深入大眾生活，有機會令企業亦使用商湯旗下的企業服務，認為非常值得投入香港市場，商湯亦視香港為國際化窗口，繼續布局全球發展。

前海建算力中心服務港

商湯與前海管理局及香港科技園推進的前港人工智能算力中心於今年1月啟動，張果琲指出，商湯是AI企業當中最早部署算力，從中積累的經驗亦能夠協助香港建設算力。他舉例，商湯建設算力中心時，曾遇到較傳統數據中心的能源消耗可能高出整倍等挑戰，現時香港就可通過基礎規劃處理問題。他又稱，AI發展最看重算力、算法及數據三個要素，隨着模型不斷升級，亦需要算力配合，前海的算力中心正是希望服務香港，加上政府的計劃，相信未來算力情况將有一定緩解，亦為香港帶來一個更好的起點。

張果琲解釋，香港的金融行業發展將是AI應用的最大市場，文化藝術與AI的結合亦有着很大的發展空間。此外，集團希望為小微企業提供更方便應用AI的方式，其現時是根據使用量付費，當算力提升至一定水平，收費亦可隨之減低以及降低門檻，維持良好的運營狀况。他又稱，商湯已大量使用內地生產的晶片建設算力，亦有晶片大量儲備，相信未來3至5年亦不會有太大問題。

相關字詞﹕大模型 商湯 算力中心 日日新 日日新5.0 數據中心 人工智能（AI）

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