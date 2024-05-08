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經濟

吳天海：港經濟零售受累「三高」

【明報專訊】政府統計處上周公布，香港3月零售銷售按年跌7%，遠差過市場預期。九置（1997）主席吳天海昨指出，有關數據屬於可接受水平，因為去年通關不久市面出現報復式消費，相信3月數據是受到基數效應影響。本港經濟及零售現時受「三高」影響，包括利率高、匯率高及空缺高，要回到疫情前水平仍需要時間。

待匯率降減息增外勞始改善

他舉例，九置旗下每間酒店隨時有數十個職位空缺，雖然政府在各行業輸入外勞，惟中短期未見對行業有大幫助。吳天海認為，本港經濟需時調整，等待匯率、利率稍為回落，以及外勞計劃全面落實人手增加時，相信情况會有所改變。

吳天海又稱，「五一黃金周」期間尖沙嘴人流較多，旗下海港城商場人流相對暢旺，又指天星小輪的人龍一度排至星光行，而整體商場生意額仍有待確認。酒店方面，他透露入住率與去年相若，不過整體房間收入卻下跌，若干程度上可能受到天氣影響，未必完全可以與去年成績作比較；匯率高企亦令內地、東南亞以至長途旅客有所減少。

今年商場租金調整幅度方面，吳天海表示，集團訂立租金一直克制合理，會按分成機制自動調節，當租戶生意做得好，租金自然會增加。

摩根士丹利日前發報告指出，港人外遊增加及高基數效應下，3月零售銷售轉跌為預期之內，預期4月零售銷售跌幅將擴大至10%。該行指出，4月內地旅客跌至2018年的約61%水平，較3月減少約6個百分點，不過對零售銷售部分負面影響，將因港人外遊比重按月減少而抵消。

大摩：不少品牌重臨香港 看好九置

大摩指九置、領展（0823）、希慎（0014）及置富產業信託（0778）今年以來跑輸恒指約12至29個百分點，3月港零售銷售轉為下跌，加上該行預期第二季銷售亦跌9%，預期將對有關零售收租股構成壓力。不過，由於預期奢侈品銷售會跑贏大市，亦有不少品牌重新在港「插旗」，因此較為看好九置前景。

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