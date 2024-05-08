邁富時招股籌2.7億 入場費4545元

【明報專訊】內地營銷及銷售軟件即服務（SaaS）解決方案提供商邁富時（2556）昨（7日）起招股，中金公司及建銀國際為其聯席保薦人。此次邁富時全球發售594.97萬股，香港公開發售佔一成，招股價介乎每股42元至45元，集資最多2.68億元，每手100股計，一手入場費4545.38元。該股周五（10日）中午截飛，預期下周四（16日）掛牌。
財務方面，邁富時自2021年起持續虧損。2023年年內虧損達1.69億元（人民幣，下同），按年收窄21.7%；同期收入達12.3億元，按年增加7.8%。
公司引入維港南昌東湖及剛信共兩名基石投資者，合共認購504萬美元公司股份，按中間價計算，佔全球發售股份約15.23%，設6個月禁售期。
易達雲通過上市聆訊
此外，跨境電商供應鏈解決方案服務商易達雲周一（6日）通過港交所（0388）上市聆訊，招銀國際為獨家保薦人。易達雲自2021財年持續錄得盈利。2023財年利潤為6940.3萬元，按年增加91.2%，主要由於實現規模經濟，公司毛利率有所提高，且物流供應商提供更優惠的價格；同期收入為12.09億元，按年增加70.6%。去年中，中國聯塑（2128）宣布，建議分拆附屬公司易達雲，並已向聯交所遞交上市申請。
另內地城市服務及運營提供商泓盈城市今日公布IPO詳情，料本周開始招股。