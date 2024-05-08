邁富時招股籌2.7億 入場費4545元

【明報專訊】內地營銷及銷售軟件即服務（SaaS）解決方案提供商邁富時（2556）昨（7日）起招股，中金公司及建銀國際為其聯席保薦人。此次邁富時全球發售594.97萬股，香港公開發售佔一成，招股價介乎每股42元至45元，集資最多2.68億元，每手100股計，一手入場費4545.38元。該股周五（10日）中午截飛，預期下周四（16日）掛牌。