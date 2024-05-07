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經濟

香港地產

用家3.5億洽購ONE BEDFORD PLACE

【明報專訊】雖然本港商廈市道仍未見復蘇，但部分新式商廈仍獲大手客支持。市場消息指出，由樂風集團發展的大角嘴寫字樓項目ONE BEDFORD PLACE，最新獲區內用家以約3.5億元洽購，呎價約1.5萬元水平。

上述必發道100號ONE BEDFORD PLACE已屆現樓，物業樓高26層，設241個寫字樓單位，另有商舖及停車場。市場消息指出，項目獲區內用家以3.5億元，洽購當中3連層單位及10個車位，涉及2.3萬方呎樓面，呎價1.5萬元水平。

宏景商場連停車場放售 市值4.5億

發展商近日亦推出部分低層單位招租，樂風集團投資管理總監梁鎮峰指出，項目現時已有超過10個租戶落實承租，另停車場部分亦已租予一個營運商，不過項目仍傾向以出售為主。市場消息指出，項目現時招租單位，面積由381至948方呎，月租由1.5萬元起，呎租則約33元起，當中有特色單位呎租逾50元。

另高力指出，鑽石山宏景花園商場連停車場，物業將以「現狀」連租約形式出售，物業總實用面積約15,559方呎，包括商場（1D舖除外）、地舖及約313個車位。據悉，物業由永倫集團或有關人士持有，目前市值約4.5億元。

相關字詞﹕宏景花園 永倫集團 樂風集團 One Bedford Place

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