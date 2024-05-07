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經濟

香港地產

高價酒店房租超疫前一成 出租率反跌12個百分點

【明報專訊】本港與內地通關已有一年多，中外遊客亦重臨香港，帶挈部分酒店物業房價已重返疫情前。據世邦魏理仕資料，今年首季甲級高價酒店的實際平均房租達2411元，較2018年同期高逾一成，惟期內出租率卻較2018年同期低12個百分點。該行估計，今年暑假期間酒店業整體表現將更好，但暑假過後相關數字料將回落。

乙級酒店房租低過疫前

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事林天智表示，內地一連5日的「五一黃金周」假期於剛過去的周日結束，入境處數據顯示，截至周日晚上9時，5日共有75.8萬人次內地旅客來港，較去年同期62.5萬人次，按年多逾兩成。本港酒店實際平均房租大致回復至疫情前水平，2024年首季，甲級高價酒店的實際平均房租達2411元，較2018年首季上升10.8%，而乙級高價酒店房租（1125元）及中價酒店房租（758元）仍分別落後2.3%及3.4%。

世邦魏理仕料暑假酒店業將更好

不過，若比較今年首季與2018年首季入住率，甲級高價酒店的入住率差距最大，今年首季入住率為77%，較2018年首季低12個百分點，其次是乙級高價酒店，首季入住率約87%，較2018年低5個百分點，另中價飯店首季入住率則為88%，較2018年低4個百分點。

林天智又指出，本港酒店疫後復蘇策略各有不同，高端酒店通常會傾向維持較高的房價，而由於價格為經濟型酒店主要賣點之一，因此這類酒店對價格較為敏感，通常願意降低房價以增加入住率，預料若本港能吸引更多過夜旅客，整體酒店入住率會有進一步增長潛力。他續稱，「五一黃金周」整體入境旅客較去年上升，為本港帶來上十億元的收益，預計暑假期間酒店業整體表現將更好，然而暑假過後，預計相關數字將會回落。

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