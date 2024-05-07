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經濟
2024年5月7日星期二
股市最前線
外匯基金首季獲利543億 連賺兩季 余偉文：美減息不確定高 續採防禦策略
舖主怕減租被call loan 阮國恒：非銀行取態
內地財新服務業PMI微跌至52.5
港4月PMI錄50.6 營商連續兩月好轉
北水回歸 恒指連升10日 成交增24%至逾1400億
匯豐：北上消費影響港零售業不大 南下投保需求殷 看好友邦保誠
六成受訪內地富人 視港為理想定居城市
深圳樓市再放寬限購 社保門檻降
勤+緣梁鳳儀遭高院凍結2.35億資產
印尼央行擬出招撐匯市 亞洲貨幣今年插水 多國掀防衛戰
馬士基：紅海受阻加劇 料次季運力削兩成
網紅股GameStop突爆升 分析：或空倉回補
張兆聰：旅遊股勿高追 攜程回至20天線吸
港元定存高息精選
黃雯怡：海爾智家受惠「以舊換新」
鄺超靈、周國銀：內地ESG高速發展 火爆程度勝港歐美
飛機拉滑翔機運貨 可最多減成本65%
技術取勝：小鵬有望挑戰39元高位
何民傑：多管齊下降建築成本
劉思明：傳統產業股接力炒 料後市仍靠高啤打股
周顯：孖士打與香港互需對方
湯文亮：當舖貨物一定平過正價
「撤辣」後 一手兩月沽6550伙套760億 港鐵盤啟德市區私人重建佔逾半
高臨加推40伙 周五次輪賣44伙
內地專才810萬購天鑽特色戶蝕讓貨
高價酒店房租超疫前一成 出租率反跌12個百分點
用家3.5億洽購ONE BEDFORD PLACE
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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外匯基金首季獲利543億 連賺兩季 余偉文：美減息不確定高 續採防禦策略
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