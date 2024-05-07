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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：海爾智家受惠「以舊換新」

【明報專訊】美國上周公布的4月非農就業人數大幅放緩，失業率升至3.9%，降息預期重燃。美匯回落，利好內地及香港股市，恒指上周在A股假期休市情况下仍漲4.7%，A股本周復市亦走升。恒指已進入技術牛市，資金見重新流入，目前估值仍低於其他主要市場，料整固後有望挑戰19,000點。

此前中央政治局會議提出「消化存量房產和優化增量住房」，市場憧憬政府大力推廣「樓市版以舊換新」，扭轉房地產市場困境。5月3日繼深圳後，上海也加入商品住房以舊換新活動，截至目前，至少52個城市推出商品房以舊換新相關政策。若政府能積極支援地產商進行「以舊換新」，或可為房地產帶來活水，也將帶動家電等相關大宗消費需求。

海爾智家（6690）作為家電龍頭，2024年首季收入按年升6.01%至689.8億元（人民幣，下同），純利按年增長20.16%至47.7億元，經常淨利潤較去年同期升25.41%至46.4億元，優於市場預期，主要受惠產品結構改善和毛利率提升。

在內地市場，海爾高端份額增長，首季度在冰箱行業線下1萬元以上價位段零售額份額達53.2%，同比增2.2個百分點。高端品牌卡薩帝競爭力續提升，首季度收入增14%。海外市場方面，市佔率顯著提高，經營利潤率增長佳。其中，在歐洲市場實施以海爾和New Candy為核心雙品牌戰略，據Gfk數據，1至2月公司在歐洲市場銷量份額同比提升0.9個百分點至9%。

海爾智家在內地受惠家電「以舊換新」政策及內銷好轉周期，在海外深化國際佈局，料股價表現可看高一線。當前市盈率約15倍，在市場樂觀情緒推動下，可挑戰36元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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