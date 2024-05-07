網紅股GameStop突爆升 分析：或空倉回補

空倉比例佔流通股23%

GameStop上周突然飈升，喚起市場對2021年初GameStop交易狂潮的回憶。當時散戶大舉買入GameStop等「網紅股」的股票及期權，推高多隻「網紅股」的股價，成功「挾空倉」令對冲基金損失慘重。最新統計數據顯示，GameStop目前的空倉比例，佔流通股總數22.5%。

商業模式受質疑 券商看淡前景

由於電玩產業的實體店客戶持續萎縮，GameStop股價近年缺乏上升動力。在截至2月底的第四財季，其收入按年減少近兩成至17.9億美元。市場人士質疑其商業模式，認為消費者只需訂購遊戲並下載，沒有太大理由要親自去門店購買，除非管理層找到提高門店客流量的方法，否則其收入難望反彈。券商Wedbush極度看淡GameStop前景，認為其情况若無起色，恐在2030年前面臨倒閉。

該公司正進行改革，其董事會於去年底批准了一項新的投資政策，允許該公司投資於股本證券以及其他投資。

（綜合報道）

[國際金融]