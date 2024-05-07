馬士基：紅海受阻加劇 料次季運力削兩成

自去年12月以來，馬士基和其他航運公司已將貨船改道繞行非洲好望角，以避免在紅海地區面臨武裝襲擊的風險。馬士基最新表示，風險區域已經擴大，襲擊正向更遙遠的海域蔓延，這導致貨船的航程進一步延長，令航運成本增加。

馬士基表示，繞道好望角的歐亞航線燃油成本，較常規高出40%。德國航運商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）亦表示，紅海和亞丁灣的海上襲擊範圍正在擴大，「這就是我們完全避開這地區的原因」。馬士基與赫伯羅特均預計，紅海地區的航運干擾可能持續至今年底。

美股續漲 美光科技早段升4%

美國上周的就業數據轉弱，鞏固了市場對美聯儲在夏季末開始減息的預期。美股三大指數早段續升。記憶體晶片大廠美光科技（美：MU）獲投行Baird將股票評級上調至「跑贏大市」，其股價早段升逾4%。以色列對加沙南部的拉法（Rafah）發動空襲，令中東地緣政治緊張形勢再次升溫，國際油價昨午夜前升0.5%。

（綜合報道）

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