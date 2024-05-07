深圳樓市再放寬限購 社保門檻降

非戶籍居民繳稅要求3年變1年

根據《通知》，非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士可在鹽田區、寶安區（不包括新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買一個單位，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由3年調整為1年；其他範圍內購買住房的個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍維持在3年。

深圳市原上限為家庭限購兩個單位，單身人士限購1個單位。《通知》提出，有兩個及以上未成年子女的本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在鹽田區、寶安區（不包括新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區內再購買1個單位。此外，滿足設立年限滿1年、在深圳累計繳納稅款金額達100萬元人民幣、員工人數10名及以上條件的企業及事業單位，可在鹽田區、寶安區（不包括新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區購房，用於員工住房等需求。

《通知》強調，支持在深圳市有開發項目的房地產企業以及相關房地產中介機構，開展商品住房「收舊換新」和「以舊換新」工作。實施「收舊換新」的房地產企業，收購換房人士的舊房時，將不受關於企事業單位、社會組織等法人單位購房政策限制。住建局表示，放寬政策可進一步提升房地產交易的便利度，更好滿足居民的剛性住房需求和多樣化改善住房需求，促進深圳市樓市平穩健康發展。