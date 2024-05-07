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經濟

六成受訪內地富人 視港為理想定居城市

【明報專訊】匯豐於上月中調查了114名擁有300萬美元（約2345萬港元）或以上可用作投資，並有意取得亞洲區內其他地區居留權的內地高淨值人士，結果發現約六成受訪者認為香港是區內最理想定居城市，高於第二及第三位的新加坡及首爾。

調查顯示，受訪者選擇香港主要由於經濟自由度高、金融基建穩健、擁有國際網絡、醫療及教育系統可靠等。另外，有七成計劃移居香港的受訪者已經在港投資，當中約六成打算增加投資。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，該行為配合投資推廣署於3月重新推出的新資本投資者入境計劃（下稱CIES），目前已設有3間專門服務中心，並在網站增設相關資訊，3月後至今有逾百人查詢，相信取香港居留權對來自內地、東南亞等國際客戶仍具吸引力。

配合CIES 匯豐去年簡化國際客開戶

伍楊玉如指出，政府於2003年首次實施CIES時匯豐為首批服務銀行之一，至2015年該行累計收到約4000個申請。

是次為配合CIES，匯豐去年已簡化國際客戶開戶流程，透過電子化將開戶時間的50分鐘縮短至15分鐘；與資產管理、國際會計師事務所等業界人士合作以協助客戶順利申請及資產配置；以及在官網增設相關資訊予客戶查閱等。同時，該行向計劃申請者提供逾200個投資產品，當中按資產品類別及其風險高低作分類。

首季新增13.5萬財管個人銀行客戶

她又提到，匯豐首季國際客戶開戶總數超過去年全年平均的一半，並留意到較多客戶在港開戶後同時會在英國開戶口，「去年我們有幾萬人在香港開戶口後，亦到全世界其他地方開戶口。」該行今年首季新增13.5萬名財富管理及個人銀行客戶，當中約六成是非本地居民。

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