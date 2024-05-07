外匯基金首季獲利543億 連賺兩季 余偉文：美減息不確定高 續採防禦策略

明報記者 歐陽偉昉

今年第一季，香港股票錄得投資虧損23億元，自2023年第二季以來連續第四季虧損，相對外國股票則有363億元投資收入，是2020年第四季以來最多。

次季逆轉 環球股債跌港股做好

不過4月以來，美國通脹降溫沒有進展，市場調低今年美國減息預期，拖累外圍股市下跌，MSCI世界指數自季初至昨日下跌2.12%，相對恒指同期上升12.31%。余偉文指出，次季情况與首季扭轉，環球股債因減息預期有變而下跌，不過港股特別在過去十多日，則受惠中國內地經濟回穩而上升。

外匯基金第一季債券錄251億元投資收益，不過因減息預期下降拖低債券價格，副總裁李達志表示，債券高收益率帶來較多利息收入，抵消債價下跌令債券仍錄得正回報。美元兌主要貨幣在第一季普遍走強，期內外匯基金的外幣資產錄48億元外匯估值下跌。

對於外匯基金今年餘下時間投資前景，余偉文認為將受3個因素影響，包括美國經濟、通脹情况，特別是服務業通脹和勞工市場，相關數據較為反覆，例如4月非農就業職位按月下跌，減輕通脹壓力對減息有利。整體美國減息開始和速度有不確定，影響環球市場表現。

另一影響因素為地緣政治，余偉文指出，一旦中東局勢緊張，除了影響市場情緒，也會推高商品價格和通脹，影響息率變化。內地和香港市場方面，則要視乎內地經濟復蘇，首季有按年增長5.3%的好表現，往後須留意能否持續穩中有增、零售和房地產表現如何等。

金融領袖峰會收至少50個確認參加

金管局亦在昨日會議披露，第3屆國際金融領袖投資峰會將於11月18日至20日舉行。余偉文表示，已在去年底向不同金融機構、銀行、資產管理公司發信，邀請主席、總裁參與，至目前反應不錯，已收到五六十個參與者確認參加，期望透過峰會將重要環球金融領袖帶來本港，加強他們對香港作為國際金融中心看法，讓他們為香港講好故事。