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經濟
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香港地產

連方II擁3港鐵站交匯優勢

【明報專訊】長沙灣及深水埗近年有不少舊樓重建項目，萬科香港繼2020年推出The Campton後，2022年推出連方系列BONDLANE，先以醫局街的連方I打頭陣，項目將於今年落成之際，發展商亦推出毗鄰的連方II，樓花期長約8個月，總共提供378伙，全盤逾65%單位屬於一房和兩房戶型，加上位處九龍市區，相信會是上車客和投資客的目標。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵

連方II屬舊契重建項目，預計關鍵日期為2025年1月，樓花期長約8個月，位處港鐵深水埗站、長沙灣站和南昌站3站交匯的海壇街，由屋苑步行至上述港鐵站需約10至15分鐘，加上附近亦有不少巴士及小巴路線，交通配套具一定優勢。

位處海壇街 主打中小戶型

項目屬單幢物業，呈U形佈局，單位景觀各有分別，多數的一房及兩房單位，即N1至N3室、N5室及S1至S3室，廳房向西南，均外望海壇街及對面樓景；至於位處單邊N6及S5室，除了望海壇街外，房間則享有公園景或內園泳池景。

部分單位望開揚公園學校景

景觀較佳單位，為N7及N8室，向西北望九江街、深水埗公園及寶血會嘉靈學校，環境相對清靜及開揚，其中N8室屬項目供應不多的3房1套單位。值得留意，有個別單位外望旁邊的舊樓景觀，將來可能會重建，環境及景觀或存變數。

連方II提供378伙，由開放式至3房1套間隔都有供應，並有小量特色單位，當中一房、兩房單位屬主打戶型，合共設有248伙，實用介乎280至421方呎；發展商設於長沙灣The Campton商場的示範單位，分別展示一房、兩房交樓標準。

以18樓N1室為藍本的一房單位，實用280方呎，長形大廳面積逾100方呎，開則方正；大廳長約4.2米、闊約2.3米，外連38方呎露台連工作平台，以落地玻璃雙掩門開關；大廳旁的開放式廚房備有高身廚櫃，配備De Dietrich電磁爐、洗衣乾衣機及Gorenje雪櫃等家電。浴室設於房間內，若有親朋到訪，或影響私隱度，浴室淋浴間配備德國品牌Hansgrohe花灑套裝。

樓高3.5米 可放高身儲物櫃

至於18樓S9室示範單位，實用356方呎兩房間隔，樓層高度達3.5米，大門旁邊配備多功能高身儲物櫃，客廳兩側均配置電視插座，方便靈活調配家具。大廳外連露台，房間以「眼鏡房」設計，主人房與客房設有曲尺型落地大窗，透光度不俗。浴室屬「明廁」設計，有窗戶通風；廚房同樣以開放式設計，亦附送名牌家電，惟項目不鋪設煤氣喉管，意味單位不可明火煮食。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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