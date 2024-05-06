新地15商場五一生意增近雙位數

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣稱，今年五一黃金周旅遊模式仍以精華遊為主，各區商場的打卡裝飾位最方便旅客打卡，如大埔超級城的《春日秘密花園》就受喜愛郊遊的內地客歡迎；apm則在節日裝飾設AR影相機吸引不少年輕客人排隊影相、印相。消費方面，旅客消費心態最想「花得抵」，所以旗下商場抵買攻略最受旅客歡迎，有客人為賺更多獎賞而計準銀碼、重複消費換禮物，而5天黃金周天雨多，旅客在觀光後傾向在商場一站式室內購物、玩樂、飯局約會等，不少港人為避內地出行高峰，也多留港消費，令場內見人潮，料5月1日至5日期間，15商場人流及生意有近雙位數字增長。

另同系沙田新城市廣場五一黃金周假期斥700萬元活動推廣費，更邀得香港迪士尼樂園人氣迪士尼朋友Duffy及 LinaBell，聯同MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo，為新城市廣場與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦的「Sweet Together」活動舉行見面會。新地代理租務部副總經理許嘉雯稱，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，遊客人數有顯著增長，商場今年與香港迪士尼樂園度假區合作，亦同步舉行年度感謝祭「Just Buy Weeks」，一連5天的內地五一黃金周，成功帶動人流及生意額按年分別升10％及12％。