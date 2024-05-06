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經濟

香港地產

美停加息五一效應 5月新盤暫沽400伙 周末兩日售約230伙 朗賢峯IIB期次輪沽逾八成

【明報專訊】今年為樓市全面「撤辣」後首個「五一黃金周」，加上美國聯儲局已連續6次宣布不加息，踏入5月首5日新盤市場暫錄逾400宗一手成交。剛過去周末雖然連場暴雨，一手市場仍錄約230宗成交，當中鷹君（0041）、港鐵（0066） 合作發展的何文田朗賢峯IIB期，於剛過去周末兩日進行次輪銷售，共沽約202伙，佔可售單位248伙逾八成。

明報記者 林尚民

朗賢峯IIB期原於上周六進行次輪銷售，推出248伙，惟受天雨影響，當日只進行大手客組別V組及A組揀樓，而B組揀樓時段則延至昨日進行。項目周六兩組大手客揀樓時段共售出66伙，當中有投資者斥逾6500萬元購入5伙作長線收租，即日套現約9.2億元。昨日該盤進行次輪B組銷售，吸引大批買家到場揀樓。

朗賢峯11日沽504伙 套逾62億

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目次輪銷售兩日共沽出202伙，佔可售單位逾80%，連同第IIA期的招標成交，整個項目短短11日內累售504伙，套現逾62億元。

事實上，五一假期後，除朗賢峯IIB期外，資策（0497） 佐敦高臨亦於上周五以價單形式首輪開售104伙，綜合成交紀錄冊及市場消息，項目累沽約90伙，佔可售單位約87%，銷情不俗。若連同其他樓盤在內，過去5日市場共錄得超過400宗一手成交，當中周末兩日就錄得約230宗買賣。

SEASONS系列踏入5月連沽12伙

另外，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自內地「五一黃金周」長假以來，集團與港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列（即包括SEASONS PLACE及PARK SEASONS）續受本地和內地買家捧場，昨連錄4宗成交，而「五一黃金周」長假累計錄得12宗成交。整個SEASONS系列至今售出714伙，佔可售單位逾87%，套現近45.3億元。至於華懋薄扶林域多利道VICTORIA COAST，昨以招標形式售出1伙，為A座16樓單位2，屬3房1套連工作間戶型，實用面積1367方呎，成交價3000萬元，實呎約21,946元。據悉，買家為居於港島區專業人士，預計作自住。項目過去一周已連沽兩伙。

名日．九肚山沽10伙 套近2億

已屆現樓、長實（1113）沙田名日．九肚山，由5月1日至昨日共沽10伙，套現近1.95億元，發展商昨上載最新銷售安排，加推6伙於周四起發售，全為2座實用1213方呎的A室，屬4房雙套房連工作間（附設洗手間）間隔，折實價1725.5萬至2182.8萬元，折實實呎14,225至17,995元，當中低層單位可享池海雙景，而高層單位則享開揚海景及山景。

相關字詞﹕美國不加息 高臨 鷹君 五一黃金周 朗賢峯

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