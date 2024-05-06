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經濟
2024年5月6日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
再有中資行結業 港今年21券商關門 業界：證監查詢財政增 淡市促增資添股東壓力
西證方正持牌人跌逾八成 中金中信擴張
金管局倡虛銀易名「持牌數字銀行」
外電：平保投票反對匯控委祈耀年任董事
吉利：擬認購極氪25億元ADR
陳茂波：港經濟保持增長勢頭
瑞銀汪濤：政治局會議撐經濟 料續推穩內房政策
7月三中全會料涉六改革領域
建銀國際趙文利：恒指18000點成熊轉牛分水嶺
曹操出行業績改善 未扭虧
滴灌通澳交所獲逾70機構參與 DRO累錄45億成交 港門店產品將上市
澎發：投資DRO可分散風險 避美制裁影響
招商局中國基金減持銀聯 ASM籲對方做好自願披露
初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
李澄幸：揀合適收息產品更重要 未必要開私銀戶口
環球經濟數據
劉思明：阿里追落後 Call 15398
張兆聰：美高梅季績報喜 走勢強
張兆聰：市况混亂 留意軍工股雷神
伍禮賢：長汽季績亮麗 估值吸引
涂國彬：就業若轉差 金價向上料添籌碼
投資者及理財教育委員會：買投連險不等同買基金 要認清分別
袁國守：港可否接受惹非議旅遊主題？
謝偉銓：「撤辣」後樓市轉活躍 切記勿過度借貸
母親節將至 碌卡自製食肆折扣
沈永年：灣區購房宜親自睇樓 勿單靠視頻
施羅德投資內容團隊：投資「保險相連證券」回報與風險
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溫傑：業務持續增長 保誠可中長線部署
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林少陽：確認見底時應果斷入市
技術取勝：恒地處上升通道
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蔡金強：巧合的非農數據 違心的鴿派
艾雲豪：串流興起和體育產業的博弈
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劉思明：資金追落後股 短炒宜嚴守止蝕
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陳永傑：美經濟轉差 減息概率回升
廖偉強：樓市不會「3分鐘熱度」
布少明：經濟改善 樓市料次季向好
馬泰陽：息口維持 買家趁勢尋寶
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全記海鮮等4800萬放售新文華中心舖
連方II擁3港鐵站交匯優勢
清水灣半島呎價穩守1.1萬
香港年金加碼25%益老友記
劉思明：資金追落後股 短炒宜嚴守止蝕
【明報專訊】港股氣勢如虹，美股回調或缺乏北水亦無阻升勢。不過，短線累積升幅不少，資金轉追落後股，大市回調壓力增大，倘若能夠健康調整，將更有利後市走得更遠。
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