母親節將至 碌卡自製食肆折扣

明報記者 劉敬華

近期不少酒店已推出預訂母親節自助餐的優惠，以荃灣的悅品酒店為例，於5月8日或之前在酒店官網預訂5月11日或5月12日的母親節自助午餐或自助晚餐，並繳付按金，預訂4位或以上可享七折優惠，預訂4位以下，則可享八折優惠。又如九龍海逸君綽酒店，在酒店官網預購The Promenade母親節櫻花海鮮自助午餐，可享七折優惠。

部分酒店設早鳥自助餐優惠

倘若母親心儀的食肆並沒有推出母親節優惠，其實也可考慮以針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡在相關食肆簽帳，變相自製母親節優惠，為選擇慶祝地點增加更多彈性。目前本港不乏信用卡可就餐飲提供逾5%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限外，還要留意部分能就餐飲簽帳提供高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，可就本地餐飲簽帳提供高達5%+FUN Dollars回贈，但要獲得相關回贈，須先成功登記恒生Travel+Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，並且每月累積合資格簽帳須滿6000元，有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

此外，部分信用卡可為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別，不少此類信用卡均可提供餐飲簽帳類別的選擇。

以匯豐Visa Signature卡為例，該行的「最紅自主獎賞」可讓卡主自由分配額外5倍的「獎賞錢」於賞滋味、賞生活、賞家居、賞品味及賞世界等五大簽帳類別，假設卡主將額外5倍「獎賞錢」全數分配於賞滋味，卡主在食肆簽帳時，其「最紅自主獎賞」的「獎賞錢」回贈便可達2.4%，再加上所有簽帳類別可享的額外1.2%「獎賞錢」回贈後，以該卡於食肆簽帳的「獎賞錢」回贈便可達3.6%。

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