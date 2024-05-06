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經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：揀合適收息產品更重要 未必要開私銀戶口

【明報專訊】讀者來信：

我於內地及香港兩地經營生意，近年生意挑戰也不少，但總算可以保持營運。不過，子女各有志向，無意接手，我持開放態度，過去由他們升學開始，都給他們足夠彈性。近年，都放售了香港收租物業，給錢予他們於外地置業，因此手上也多了一些流動資金。

現時，有人建議我開立私人銀行戶口，因為有專人給意見和管理，有更多投資選擇，又可以較低成本借貸投資，包括借日圓等其他貨幣。

好奇一問，現時做借貸投資賺息差是否仍然有着數？又是否必須開立私行銀行戶口呢？我主要考慮是自己和太太的退休安排。

筆者回覆：

一般來說，私人銀行戶口在投資方面，的確是有其優勢，特別是對於生意人來說。現金流不穩定是很多老闆都面對的一個問題，筆者都曾經營一些和IT相關的業務，每一個項目都是賺錢的，但何時收齊項目的款項則存在變數，而每個月卻有不少的固定支出，包括工資等。現金流不穩對於投資組合的管理是相當不利的，理論上最好的管理是做好資產配置再「Stay invested」，畢竟資本市場的短線升跌難以猜測，如因實際又或心理原因而需要增持現金，變相被迫沽貨，是相當不理想的。所以，較便捷的借貸流程及較低的借貸成本，意義不只是槓桿投資，而是擁有更多的彈性，自然可以更好的穿越不同的經濟周期。

先思考公司業務安排 毋須急投資

現時借貸投資是否仍然有着數？關鍵不只是借貸成本，還要看投資目標，要兩者同時作出審視。由於筆者不知道劉先生所收到的投資建議，故集中討論借貸成本。經歷過去兩年加息後，眾多主流貨幣中，日圓仍是比較低成本借貸的選擇，不過，市場很多收息的選擇也是美元結算的，故此日圓的匯率將對實際投資回報構成影響，假設日圓未來升值，等於清還貸款時「還貴」了，一來一回有否着數，存在不少變數。當然，如果是借日圓，又以日圓結算的收息工具，情况則有不同。所以，建議有意借貸投資的朋友，不應只看借貸利率，也要看貨幣之間的互動關係，主要尋找以日圓計價的收息工具。

至於是否必須開立私人銀行帳戶的問題，借貸成本低這一點，筆者已回應，而針對有專人服務這一點，則不一定。一般來說，私銀的開戶門檻是200萬美元以上，現時多了一些選擇，門檻降低至100萬美元，以上兩者都是「有錢人」，不過現實是私銀的客戶都是「有錢人」，對於剛剛超過門檻不太多的客戶，可否在私銀中獲很大關注，從而得到很好的專人服務，確實因人而異。

如果手上生意已有意逐步退出，轉而關心自己的退休生活，以劉先生擁有的財富，相信只是妥善管理，挑選合適的收息及理財工具更重要，不一定要用到私銀服務，也未必需要槓桿，就算是有意借貸投資，現時許多金融科技平台可支援，門檻更低，可感受一下是否適合自己，所以開立私銀帳戶未必是必須的。筆者建議劉先生，優先思考公司業務的安排，繼而是退休後的生活預算，釐清需求後，自然更清楚該如何配置資產，毋須急於馬上投資。最後，以上只是個人見解，任何有理財規劃需求的家庭，宜根據自身情况，進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

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[李澄幸 理財信箱]

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