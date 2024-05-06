明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

初創研可降解乒乓球 減輕地球負擔

【明報專訊】近幾屆奧運，主辦國都喜歡以「綠色奧運」作宣傳口號。但諷刺的是，奧運主辦國通常都只在運動場館、奧運村等採用一些節能技術，球類用品卻仍然普遍由不能降解塑膠和橡膠製造。有本地初創企業研製可以生物降解的乒乓球，力爭在今年底取得國際乒聯的認可及量產，同時計劃在香港舉行全球首個環保乒乓球大賽。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

超越乒乓球訓練中心總監兼總教練楊炳昭表示，該公司有兩個乒乓球訓練中心。其中，筲箕灣訓練中心每日平均損耗約30個乒乓球，暑假更達40至50個。將軍澳訓練中心的面積較大，每日平均損耗40至50個乒乓球，暑假可能超過100個。

之所以會損耗，是因為乒乓球被來回抽擊易出現破裂，或被學員不小心踩凹。以他所知，香港大約有130至140個私營乒乓球訓練中心。參考該公司數據，估計每日平均合共損耗至少數千個乒乓球。

乒乓球易破裂 每年料損耗數億個

乒乓球雖然很輕很小，但楊炳昭也覺得，香港每日有這麼多不能降解的損耗乒乓球送去堆填區，會加重後者負擔。若說到中國大陸以至全世界的乒乓球損耗量，就更加難以想像。資料顯示，內地乒乓球愛好者大約8300萬人，其中3萬多人是乒乓球院校業餘選手，2000多人是職業選手。2019年內地出口乒乓球6.5485億個，進口乒乓球487萬個。2019年出口量是近幾年最高，但其他年份出口量也約達3億個。這還未計內地本土銷售的乒乓球數量。因此，若說全球每年損耗數億個乒乓球，也是合理推測。

奧運會非使用可降解球類用品

Ballecho Hong Kong Limited共同創辦人鄧英杰表示，雖然很多國際運動會都自稱「綠色運動會」，但其實不少只是在場館等設施用了一些節能技術，又或使用電動車接載運動員，各種球類用品仍然由不能降解塑膠和橡膠製造（只有東南亞的藤球例外），即使奧運會也不例外。大約一年前，他開始構思使用可降解材料和3D打印機研製各種球類用品。但由於籃球設計比較複雜，共有三四層，所以他決定先研發可降解乒乓球。

現時國際乒乓球標準稱為40+。其直徑在40至40.6毫米範圍內，不同位置物料厚度要一致，重量介乎2.7至2.9克。回彈亦有要求，由30厘米的高度跌落乒乓球枱後，反彈高度要在24至26厘米之間。

至於製造乒乓球的物料，以往曾長期使用「賽璐珞」（Celluloid，商標名稱），即是硝酸纖維素塑膠，在硝酸纖維素中加入大約20%樟腦作增塑劑製成。但「賽璐珞」乒乓球遇明火容易燃燒，還會釋出大量有毒氣體；生產過程也會產生大量毒性粉塵，可能危害工人健康，引致肺癌，歐洲早已停產。

2013年5月國際乒聯決議，由2014年7月1日起，包括奧運、世錦賽、世界盃及國際乒聯公開賽及總決賽等使用的乒乓球，都要改用相對安全的高分子聚合物製造。可是這些高分子聚合物仍然不能降解。

微生物合成材料 3至4個月完全降解

Ballecho最初以「聚乳酸」（Polylactic Acid, PLA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PLA是由植物澱粉質發酵成為乳酸，再加以聚合製成，曾經被稱為可以生物降解的塑膠。但日本學者的研究發現，PLA要在厭氧的環境，具有較高濕度，兼且溫度達到攝氏55度以上，才可以在60日後分解90%。因此，PLA在堆填區其實很難完全降解。

所以，該公司最近已改為使用「聚羥基脂肪酸酯」（Polyhydroxyalkanoates, PHA）為主要原材料來研製可降解乒乓球。PHA是由很多微生物合成的一種細胞內聚酯，是一種天然的高分子生物材料。其優點比PLA容易降解得多，不論在土壤還是在海水中，都可以自然降解。

Ballecho早前已造出PHA乒乓球的原型，並交給超越乒乓球訓練中心試用。楊炳昭和其他教練覺得效果不錯，在打球過程中感覺不到明顯分別，而且PHA乒乓球原型還較堅固，破裂大大減少。

鄧英杰透露，PHA乒乓球是以PHA為主要材料，加上環保無毒膠水及小量屬於商業秘密的合成材料製成。根據初步測試，若放在泥土中堆肥，大約3至4個月後可以完全降解PHA乒乓球原型的直徑和回彈力，亦符合40+標準的要求，唯一問題是重量超過5克。他計劃將PHA乒乓球造得薄一點，同時微調物料配方，以及改良接合工藝減重。他希望趕及在今年底研發出來，以「綠球科技」（GreenBaLLLL）的品牌推出。但在量產之前，將需要完成減重設計，取得國際乒聯的認可，以及委託第三方檢測認證機構完成降解測試。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

再有中資行結業 港今年21券商關門 業界：證監查詢財政增 淡市促增資添股東壓力
再有中資行結業 港今年21券商關門 業界：證監查詢財政增 淡市促增資添股東壓力
西證方正持牌人跌逾八成 中金中信擴張
西證方正持牌人跌逾八成 中金中信擴張
金管局倡虛銀易名「持牌數字銀行」
金管局倡虛銀易名「持牌數字銀行」
外電：平保投票反對匯控委祈耀年任董事
外電：平保投票反對匯控委祈耀年任董事
吉利：擬認購極氪25億元ADR
吉利：擬認購極氪25億元ADR
陳茂波：港經濟保持增長勢頭
陳茂波：港經濟保持增長勢頭
瑞銀汪濤：政治局會議撐經濟 料續推穩內房政策
瑞銀汪濤：政治局會議撐經濟 料續推穩內房政策
7月三中全會料涉六改革領域
7月三中全會料涉六改革領域
建銀國際趙文利：恒指18000點成熊轉牛分水嶺
建銀國際趙文利：恒指18000點成熊轉牛分水嶺
曹操出行業績改善 未扭虧
曹操出行業績改善 未扭虧
滴灌通澳交所獲逾70機構參與 DRO累錄45億成交 港門店產品將上市
滴灌通澳交所獲逾70機構參與 DRO累錄45億成交 港門店產品將上市
澎發：投資DRO可分散風險 避美制裁影響
澎發：投資DRO可分散風險 避美制裁影響
招商局中國基金減持銀聯 ASM籲對方做好自願披露
招商局中國基金減持銀聯 ASM籲對方做好自願披露
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
擬辦環保乒乓球比賽 全球首次舉行
李澄幸：揀合適收息產品更重要 未必要開私銀戶口
李澄幸：揀合適收息產品更重要 未必要開私銀戶口
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：阿里追落後 Call 15398
劉思明：阿里追落後 Call 15398
張兆聰：美高梅季績報喜 走勢強
張兆聰：美高梅季績報喜 走勢強
張兆聰：市况混亂 留意軍工股雷神
張兆聰：市况混亂 留意軍工股雷神
伍禮賢：長汽季績亮麗 估值吸引
伍禮賢：長汽季績亮麗 估值吸引
涂國彬：就業若轉差 金價向上料添籌碼
涂國彬：就業若轉差 金價向上料添籌碼
投資者及理財教育委員會：買投連險不等同買基金 要認清分別
投資者及理財教育委員會：買投連險不等同買基金 要認清分別
袁國守：港可否接受惹非議旅遊主題？
袁國守：港可否接受惹非議旅遊主題？
謝偉銓：「撤辣」後樓市轉活躍 切記勿過度借貸
謝偉銓：「撤辣」後樓市轉活躍 切記勿過度借貸
母親節將至 碌卡自製食肆折扣
母親節將至 碌卡自製食肆折扣
沈永年：灣區購房宜親自睇樓 勿單靠視頻
沈永年：灣區購房宜親自睇樓 勿單靠視頻
施羅德投資內容團隊：投資「保險相連證券」回報與風險
施羅德投資內容團隊：投資「保險相連證券」回報與風險
許健生：加密幣現貨ETF 展示港開放態度
許健生：加密幣現貨ETF 展示港開放態度
陳正犖：日圓未擺脫弱勢
陳正犖：日圓未擺脫弱勢
溫傑：業務持續增長 保誠可中長線部署
溫傑：業務持續增長 保誠可中長線部署
袁國守：救市政策料續出台 港股不難重上2萬
袁國守：救市政策料續出台 港股不難重上2萬
林少陽：確認見底時應果斷入市
林少陽：確認見底時應果斷入市
技術取勝：恒地處上升通道
技術取勝：恒地處上升通道
李聲揚：港股今次反彈似較紮實
李聲揚：港股今次反彈似較紮實
蔡金強：巧合的非農數據 違心的鴿派
蔡金強：巧合的非農數據 違心的鴿派
艾雲豪：串流興起和體育產業的博弈
艾雲豪：串流興起和體育產業的博弈
李順威：美聯儲立場仍偏鴿
李順威：美聯儲立場仍偏鴿
劉思明：資金追落後股 短炒宜嚴守止蝕
劉思明：資金追落後股 短炒宜嚴守止蝕
瑞銀亞洲：股價創半年高 阿里購21324
瑞銀亞洲：股價創半年高 阿里購21324
摩根大通亞洲：資金追落後股 銀娛購23985
摩根大通亞洲：資金追落後股 銀娛購23985
周顯：新耀萊前身玉皇朝 黃玉郎曾損手
周顯：新耀萊前身玉皇朝 黃玉郎曾損手
王弼：派拉蒙收購鬧劇未落幕
王弼：派拉蒙收購鬧劇未落幕
曾淵滄：港股三大強力上升板塊
曾淵滄：港股三大強力上升板塊
湯文亮：不少銀行職員或離職
湯文亮：不少銀行職員或離職
陳永傑：美經濟轉差 減息概率回升
陳永傑：美經濟轉差 減息概率回升
廖偉強：樓市不會「3分鐘熱度」
廖偉強：樓市不會「3分鐘熱度」
布少明：經濟改善 樓市料次季向好
布少明：經濟改善 樓市料次季向好
馬泰陽：息口維持 買家趁勢尋寶
馬泰陽：息口維持 買家趁勢尋寶
美停加息五一效應 5月新盤暫沽400伙 周末兩日售約230伙 朗賢峯IIB期次輪沽逾八成
美停加息五一效應 5月新盤暫沽400伙 周末兩日售約230伙 朗賢峯IIB期次輪沽逾八成
YOHO Hub II 三日收逾3600票 超額12倍
YOHO Hub II 三日收逾3600票 超額12倍
連場暴雨 十大屋苑周末8成交返單位數
連場暴雨 十大屋苑周末8成交返單位數
專才2.5萬租灣仔囍匯1房 回報2.1厘
專才2.5萬租灣仔囍匯1房 回報2.1厘
新地15商場五一生意增近雙位數
新地15商場五一生意增近雙位數
全記海鮮等4800萬放售新文華中心舖
全記海鮮等4800萬放售新文華中心舖
連方II擁3港鐵站交匯優勢
連方II擁3港鐵站交匯優勢
清水灣半島呎價穩守1.1萬
清水灣半島呎價穩守1.1萬
香港年金加碼25%益老友記
香港年金加碼25%益老友記