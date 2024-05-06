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經濟

招商局中國基金減持銀聯 ASM籲對方做好自願披露

【明報專訊】招商局中國基金（0133）今年初獲第三大股東Argyle Street Management（下稱ASM）呼籲，要求出售持重倉的招商銀行A股（滬：600036）及科大訊飛A股（深：002230）套現回饋股東後，該基金最新年報顯示，原來早於去年11月下旬簽訂合同減持中國銀聯0.12%股權套現。儘管ASM發文祝賀，卻礙於事隔156天才在年報披露，呼籲該基金做好自願披露。該基金亦罕見出手自4月起進行歷來首次主動查倉，一般相信為今年底重新委任基金經理早作部署。

招商局中國基金在4月下旬上載的2023年度報告披露，早於去年11月20日與獨立第三方簽訂產權交易合同出售中國銀聯0.12%權益，料套回2.75億元人民幣作營運資金，交易將於去年底業績後完成。雖然今次披露出售交易非ASM期望出售的股份，但是其仍在所開設的釋放招商局中國基金價值網頁上發文祝賀。但指交易要在簽約後156天才曝光，ASM期望該基金要做類似的交易時可自願披露，並指「透明度是實現價值最大化和縮小與凈資產值折價之間差距的第一步」。

基金查倉 核實持有人身分

ASM發言人向本報透露，在他們採取行動後，多了該基金的股東找他們跟進事情。ASM亦於一至兩個月前曾和該基金首席投資官溝通，料該基金今年7、8月份收取招行股息後，手持現金估計多達7000萬美元，有條件派特別息。

ASM發言人說，在外國如貝萊德旗下閉環基金，面對造價與資產淨值折讓逾10%時已被對冲基金挑戰，要祭出回購板斧擺平。招商局中國基金的價格相對資產折讓七成，很難不令人關注。現時ASM持有該基金已逾7%。

此外，本報翻查招商局中國基金的披露，首次發現其行使《證券及期貨條例》第329條的權力，由4月19日起至4月30日，分5次披露在4月3日所得的主動查倉結果，涉及56間金融機構申報的實益持倉人狀况。根據條例，上市公司可核實過去3年及現時持倉人及過去持倉人身分。由於該基金今年底投資經理任期結束後，將由股東大會投票決定續任或委任事宣，一般相信這有助投資經理更早掌握影響票源的持倉狀况，作進一步部署。

相關字詞﹕科大訊飛 招商銀行 Argyle Street Management 招商局中國基金

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