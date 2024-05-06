澎發：投資DRO可分散風險 避美制裁影響

麥家寶認為，市場常言內地經濟不似預期，但只是信心問題，自己常旅居內地「感受唔係太差」，相信光伏及新能源車等新行業未來可代替以往過分依賴房地產支撐經濟的狀態。他期望，隨着滴灌通發展，未來可加入更大規模資產，改善數據透明度。

Giltsquare Partners：產品回報安全平穩

Giltsquare Partners合伙人傅剛指出，去年初開始關注滴灌通的業務發展，認為其產品正好填補了市場需求的空缺，回報亦較為安全平穩，對海外投資者而言亦是一個機會去投資小微市場。他稱由於澳交所提供的歷史數據較短，因此風險回報情况較為難以評估，隨着市場規模更大，希望有更多如第三方評級專業機構參與當中，投資時亦有第三方「把關」。

東英亞洲證券主合伙人張濟融指出，東英作為滴灌通的天使投資者，一直參與其商業模式的搭建，現時就以第三方的角色提供意見，使平台更了解市場需求。她表示，滴灌通為市場創造新的投資機會，相信仍有不少投資者看好中國，但沒有更好的投資工具，而DRO可從中滿足市場需要。

她續稱，雖然中美關係確實影響部分投資者的取向，但仍對內地市場感興趣的投資者，就可在股債市場受壓時，投資小微企業以穿越經濟周期的影響。