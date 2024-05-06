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經濟

滴灌通澳交所獲逾70機構參與 DRO累錄45億成交 港門店產品將上市

【明報專訊】港交所（0388）前行政總裁李小加有份創辦的滴灌通於2021年成立至今全速發展，去年赴澳門成立交易所，為小微市場打開「上市」之路。滴灌通董事總經理朱亞莉受訪時表示，未有為每日收入分成憑證（DRO）產品及交易額等設下硬性目標，希望聆聽市場聲音建構基礎設施，將「澳式IPO」發揚光大。

明報記者 蕭嘉聰

滴灌通旗下澳交所於去年3月試營運，成立約一年多，截至今年5月2日，累計成交DRO共13,335個，成交金額為45.07億元，覆蓋827個品牌及平台。朱亞莉指出，平台今年1月發布《滴灌通澳交所通用標準》至今，合資格投資者由逾50家增至70多家機構，整體發展情况合乎預期。隨着平台提供更流暢的服務，投資者更容易了解資產情况，加上資本市場對DRO產品「非股非債」的形態有更好理解，由觀望轉為嘗試投資，平台規管持續改善，亦令更多投資者加入投資。她又稱，現時平台只針對專業投資者，希望未來整個資產類別更成熟時，將會探討開放予更多投資者參與，加入更多面向的第三方服務商，建構市場生態。

稱DRO與股債沒衝突 兩者互補

所謂DRO，是滴灌通與融資的小微企業訂立的分成合約，每日分成收入的一部分。

朱亞莉認為，DRO與股債並非衝突關係，兩者可作互補，在一定市場環境及融資需求之下，有時股債未能滿足投資者需要，DRO可補充空白地方，投資者亦可靈活配置其組合。對小微企業而言，宏觀經濟受挑戰令股債市場淡靜，但不代表其沒有融資需求。

今年力拓大中華 明年冀攻東南亞

朱亞莉表示，澳交所為小微企業提供「上市」機會，與港交所（0388）是一種互補關係，港交所更看重二級市場服務，「澳式IPO」現時要做好底層服務，例如提供每日分成的數據予投資者等，令各方可靈活應用平台服務。

她又稱，滴灌通已為DRO產品訂立一套標準，包括盈利等要求，如果系統等已準備就緒，最快可在7日完成流程掛牌，只要是合乎要求就可以申請推出DRO產品，未有設下行業限制，但首要條件是已有盈利。

朱亞莉表示，去年掛牌產品已發展至澳門，今年將積極拓展大中華區，上半年將有香港的門店DRO產品上市，明年希望再推動至東南亞市場，擴大市場範圍。

 滴灌通去年8月完成C輪融資晉身「獨角獸」，朱亞莉表示暫未再有融資需求，目標仍是解決將大錢進入至小店的問題，打通整個生態圈。她又稱，自己多年來從事券商行業到加入滴灌通，心態上亦有變化，更希望服務好生態圈內每個環節，共同成長。

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