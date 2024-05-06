建銀國際趙文利：恒指18000點成熊轉牛分水嶺

《Money Monday》第428期封面故事前一個交易日（去年12月8日），恒指收報16,334點，跟着大半個月反覆回升，去年底收報17,047點，兌現趙文利上述重上16,500點的目標。雖然今年初恒指曾受壓，1月22日最低報14,794點，惟過去3個多月反覆回升，過去兩星期更升勢加快，上周五收報18,475點。

四大利好因素 支持港股近日急升

對於近期港股的快速上漲，趙文利將其歸因於：1）外資對中國經濟和內地與香港股票的風險回報看法改善（港股熊市尾聲的預期強化，韌性增強）；2）中國證監會5項惠港措施改善政策預期（表明中央強化香港作為國際金融中心的決心和態度）；3）南下資金加速流入，對港股支持進一步增強（年初截至4月24日累計淨流入2044億元，佔去年全年的64%）；4）對中國貨幣政策創新工具的討論升溫令市場憧憬中國式量寬（QE ）。

向前望的話，趙文利認為， 18,000點是整數心理關口，亦大約是俗稱牛熊分界線的250天線附近（見圖），故對後市頗重要，他表示：「我們認為18,000點是熊牛轉換的重要分水嶺，雖然短期內有技術性回調壓力，但本季內若政策面和基本面配合，很有可能突破並站穩18,000點，繼續推薦『槓鈴』配置策略，逐步轉向成長股。」

另外，建銀國際證券曾於3月28日發表2024年第二季十大焦點股名單（見表），讀者可作參考。

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