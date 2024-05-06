7月三中全會料涉六改革領域

上周二召開的中共中央政治局會議，決定今年7月在北京召開中共20屆三中全會，主要議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

該會議指出：「改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進」，並且強調「全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革」。

瑞銀汪濤分析，雖然在7月中共20屆三中全會召開前，外界並不會知道具體改革方案，但她估計，改革可能會涉及以下領域：

1）加強公共服務及社會安全網，例如包括改革戶口制度及退休金制度；

2）財政改革，即調整中央政府及地方政府的財政關係，制定長期及可持續的框架，以解決地方政府面對的財政挑戰；

3）教育制度改革、促進創新及鼓勵科研的框架；

4）進一步開放本地市場；

5）設定機制提升國企效率；

6）促進民營經濟發展。

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