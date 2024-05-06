7月三中全會料涉六改革領域

【明報專訊】瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤在上文指出，上周二所召開的中共中央政治局會議已釋出更加支持經濟增長的信號，而將於7月在北京召開中共20屆三中全會料亦會出台更多改革，下文她將就中共二十屆三中全會可能出現的改革進一步分析，料涉及六大領域。
上周二召開的中共中央政治局會議，決定今年7月在北京召開中共20屆三中全會，主要議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。
該會議指出：「改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進」，並且強調「全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革」。
瑞銀汪濤分析，雖然在7月中共20屆三中全會召開前，外界並不會知道具體改革方案，但她估計，改革可能會涉及以下領域：
1）加強公共服務及社會安全網，例如包括改革戶口制度及退休金制度；
2）財政改革，即調整中央政府及地方政府的財政關係，制定長期及可持續的框架，以解決地方政府面對的財政挑戰；
3）教育制度改革、促進創新及鼓勵科研的框架；
4）進一步開放本地市場；
5）設定機制提升國企效率；
6）促進民營經濟發展。
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