吉利：擬認購極氪25億元ADR

倘下限定價 新股由吉利包辦

該公告提及，吉利汽車已提供書面意向，擬認購極氪最多3.2億美元（24.96億港元）ADR。換言之，以每股18美元計，下限價涉資不足3.2億美元，吉利汽車已全數購入全部股份；即使以21美元上限價，加上超額發售262.5萬股，最少亦買入約76%發售股份。

吉利汽車認為，鑑於行業趨勢及基於對集團及極氪集團業務及營運的評估，建議分拆將提升極氪的價值，使極氪獨立發展並充分釋放其潛力，從而使股東受益。該公司又表示，極氪擬將所得款項淨額約45%，用於開發更先進的電動乘用車技術並擴大產品組合；約45%用於銷售及營銷，以及擴大極氪集團的服務及充電網絡；以及約10%用於一般公司用途。

極氪於2022年及2023年間，淨虧損分別錄得76.55億元（人民幣，下同）及82.64億元。截至去年底止，極氪集團的淨負債約86.79億元。