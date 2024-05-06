外電：平保投票反對匯控委祈耀年任董事

平保贊同分拆 祈耀年等高層反對

中國平安曾公開表態支持分拆匯控亞洲業務，惟在祈耀年為首的管理層大力反對下，由小股東提出的相關議案被大比例否決。

在上周五（3日）的股東大會上，投資者投票中有16%反對祈耀年出任董事，彭博引述知情人士稱，投下反對票的機構股東為中國平安。基於股東出席率約一半，反對票佔比相當於中國平安在匯控的持股比例。匯控發言人回應該報道時表示，祈耀年和董事會在宣布退休前完全不知道投票意向，「正如從投票結果中可見，我們股東在支持集團決議方面具壓倒性。」

內媒引述中國平安相關人士就報道回應則稱「沒有這方面的信息。」祈耀年日前宣布即將退任行政總裁，出乎市場預期。至於下任人選，主席杜嘉祺指公司剛開始繼任程序，會從內部和外部考慮人選，目標在今年下半年完成委任。

中國平安去年與匯控就重組匯控架構一事隔空過招，匯控表示已與平保就亞太區業務結構方案進行20次高層級對話，其中有集團主席、行政總裁參與。不過，平安資管董事長黃勇回應，該行提出完全不同的戰略重組方案，匯控從未就新方案與該行作正式討論。最終由小股東提出的相關議案，在去年5月舉行的股東會被大比例否決。